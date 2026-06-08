El ClàssicAnd frega les 2.000 entrades venudes i assoleix un 91% d’ocupació en les actuacions de pagament d’enguany

El Festival ClàssicAnd ha tancat aquest diumenge la seva quarta edició amb unes xifres rècord d’assistència i ocupació. La clausura ha anat a càrrec de ‘Cassandre’, protagonitzada per l’actriu francesa Fanny Ardant, després de dos caps de setmana marcats per una programació que ha reunit noms destacats de l’escena internacional com la mezzo-soprano Elīna Garanča, la Companyia Nacho Duato o la producció de ‘Carmina Burana’.
El director artístic del festival, Joan Anton Rechi, ha valorat molt positivament els resultats assolits i ha destacat que «l’ocupació s’ha enfilat fins al 91% de les entrades de pagament». Una dada que, segons ha remarcat, s’explica també per l’èxit de les principals propostes de la programació. «Tres dels espectacles de pagament van penjar el cartell de sold out —Garanča, Nacho Duato i ‘Carmina Burana’— i, si haguéssim tingut més seients disponibles, també els hauríem omplert», ha afirmat.
«Tres dels espectacles de pagament van penjar el cartell de sold out i, si haguéssim tingut més seients disponibles, també els hauríem omplert» – Joan Anton Rechi
En total, el festival ha venut 1.956 entrades de pagament, un increment del 25,6% respecte a l’edició anterior. A més, s’han venut entrades a una desena de països, entre els quals Espanya, França, els Països Baixos, els Estats Units, els Emirats Àrabs Units i Colòmbia. En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha indicat que «ho considerem un resultat molt satisfactori, no només pel nombre d’assistents, sinó també perquè ha consolidat una oferta cultural de molt nivell al país», ha indicat, afegint que el ClàssicAnd «s’ha posicionat en aquests termes no només a Andorra, sinó també als països de l’entorn».
Les xifres encara milloren si s’hi sumen les activitats gratuïtes programades durant el certamen. En aquest cas, l’ocupació global s’ha situat en el 93%, impulsada per l’èxit de propostes com ‘La Passió de Casa de la Vall’, la qual va exhaurir les localitats en els seus quatre passis, així com ‘Jardins de Somni’, d’Isabel Fèlix i Míriam Manubens, i el recital del saxofonista japonès Wataru Hirai, guanyador del Sax Fest de l’any passat. A més, ha tingut una bona acollida la proposta familiar ‘Òhpera’, la qual va traslladar la música als carrers d’Andorra la Vella.