Andorra s’adhereix al projecte ‘Cap Butaca Buida’ per situar l’espectador al centre: “Sense públic no hi ha teatre”

Una butaca gegant plantada a la plaça de la Rotonda ha estat aquest matí la imatge més visible d’una iniciativa que vol anar molt més enllà de la fotografia. Andorra la Vella s’adhereix per primera vegada al projecte ‘Cap Butaca Buida‘, que enguany celebra la seva tercera edició, i ho fa amb la voluntat clara de convertir el 21 de març en una jornada de teatre amb el Teatre Comunal ple.
La cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat que la capital s’estrena en aquesta iniciativa en un espai emblemàtic i molt transitat per reforçar-ne la visibilitat. “Ho fem a la Rotonda perquè és un lloc on passa molta gent i ajuda a visibilitzar aquesta iniciativa”, ha explicat. L’objectiu de tot plegat és clar: que la butaca inflable no sigui només un reclam, sinó “un símbol visual i un espai simbòlic per convidar la gent a no deixar cap butaca buida”.
“Ho fem a la Rotonda perquè és un lloc on passa molta gent i ajuda a visibilitzar aquesta iniciativa” – Olalla Losada
El projecte, nascut a Catalunya, ja compta amb la participació de teatres d’Espanya i França, i ara incorpora Andorra. Per a Losada, sumar-s’hi també és una manera de reforçar la cultura de proximitat: “Quan s’aposta per la cultura de casa, provoca que es faci una obra com ‘Abrakadabra’, que és 100% andorrana”. Tant el comú com l’Escena Nacional ja han deixat la porta oberta a repetir l’experiència: “Estem encantats de tornar a participar l’any que ve”.
Des del sector impulsor, el vicepresident de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Toni Albaladejo, ha insistit que ‘Cap Butaca Buida‘ no és un festival ni una mostra, sinó “un acte d’anar al teatre”. “Parteix d’una idea molt simple: sense públic, no hi ha teatre”, ha resumit. La diada —que se celebra en el marc de la Setmana Mundial del Teatre— vol situar el públic al centre. “El dia ha de ser del públic, ha de ser del carrer, no de les institucions”, ha remarcat.
En aquesta tercera edició, el projecte arriba ja als 236 teatres adherits, amb 266 espectacles i 302 funcions programades. En aquest context, Andorra s’incorpora en un moment de creixement sostingut i, segons Albaladejo, “amplia el mapa del projecte i reforça la idea que el teatre és una experiència compartida entre territoris”. També hi participen enguany la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i fins i tot Buenos Aires que, tal com ha apuntat Albaladejo, acollirà una representació en català.
El missatge, però, vol fugir de la idea de promoció comercial. “No és una campanya de descomptes”, ha deixat clar. “Estem apel·lant al públic perquè s’emocioni amb el teatre, amb el preu que sigui”. La butaca gegant instal·lada al centre de la capital simbolitza, precisament, aquest lloc reservat al públic. “És una manera clara i visual de portar el teatre a l’espai públic”, ha afegit, abans de llançar una crida directa: “El 21 de març volem els teatres plens”.
L’obra escollida per representar Andorra en aquesta jornada és ‘Abrakadabra’, una comèdia amb fantasmes escrita per Juanma Casero i dirigida per Jonathan Regi, que es podrà veure al Teatre Comunal el 21 de març a les 20.30 hores. La directora artística de l’Escena Nacional d’Andorra, Núria Montes, ha explicat que es tracta del primer projecte que li arriba en assumir el càrrec, fet que dona un valor especial a l’elecció. “Em fa especialment feliç que sigui el primer projecte escollit per l’adhesió d’Andorra al ‘Cap Butaca Buida’”, ha afirmat.
Així, Montes també ha volgut subratllar la importància d’iniciatives que reforcen la producció nacional. “Iniciatives com aquesta ajuden i potencien la missió de l’Escena Nacional, que és la d’impuls i ajuda a la producció de les professionals de les arts escèniques del país”. ‘Abrakadabra’ arriba, a més, en un moment clau. I és que el 21 de març serà l’última oportunitat de veure-la al país abans de fer el salt a Barcelona, on iniciarà temporada al Teatre Aquitània. “Que no quedi cap butaca buida”, ha conclòs Montes.