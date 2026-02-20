Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Elena Hernández Molina
  • Cultura
Un somni escènic sense fronteres

‘Abrakadabra’ porta el talent andorrà al Teatre Aquitània amb una producció íntegrament creada al Principat

L’espectacle es representarà tots els caps de setmana d’abril a Barcelona després de mesos de preparació i complexa logística extracomunitària

L’obra Abrakadabra farà el salt a Barcelona aquest mes d’abril amb una producció que, segons el seu equip, destaca per la seva dimensió i ambició. El director de l’Escola Animal de Teatre, autor productor executiu de l’obra, Juanma Casero, subratlla que es tracta d’“una producció que hem fet des de l’Animal, 100% andorrana, feta amb molta estima ” i remarca que compta amb “el millor que tenim al país a nivell d’actors i actrius”.

Casero posa en relleu la magnitud del projecte, amb vuit intèrprets i un equip tècnic ampli, un format que, segons explica, no és habitual. “Quan vam parlar amb el teatre l’Aquitània i els vam comentar que érem vuit actors, ens van dir si estàvem bojos”, assenyala, tot destacant el risc que comporta una producció d’aquestes dimensions.

El trasllat fora del Principat, però, no és senzill. “Sortir d’Andorra sempre és una mica complicat”, afirma el director, que recorda que es tracta d’un viatge extracomunitari amb tràmits duaners i una logística complexa. La planificació inclou el transport d’escenografia i vestuari, la coordinació d’horaris amb el teatre i la gestió tècnica de l’espai. “Has de fer una planificació, pensar com mouràs tota l’escenografia i tot el vestuari”, explica.

“Quan vam parlar amb el teatre l’Aquitània i els vam comentar que érem vuit actors, ens van dir si estàvem bojos” – Juanma Casero

‘Abrakadabra’ és una coproducció sorgida de l’Andorra Crea entre l’Escena Nacional d’Andorra i L’Escola Animal de teatre. Casero detalla que el treball s’ha fet “molt en paral·lel amb l’Escena Nacional”, i destaca també l’esforç econòmic perquè la producció pugui assumir el repte de sortir a Barcelona. “L’ENA fa un exercici de generositat i de posar els diners perquè la producció no pateixi”, afirma.

L’espectacle s’estrenarà el 3 d’abril al Teatre Aquitània i s’hi representarà tots els caps de setmana del mes. “Estem molt il·lusionats”, assegura Casero, que admet també el “vertigen” del repte. “Anem amb Abrakadabra, anem amb la producció, anem a fer-ho molt bé i a passar-ho molt bé. Després ja veurem com ho rep el públic”, afegeix.

Per a Casero, el pas és també una oportunitat per projectar el talent nacional. “És bo que l’artista andorrà surti del Principat”, defensa, tot i que considera que també cal continuar consolidant públic al país. “No som els primers i esperem que no siguem els últims”, conclou, reivindicant la importància que propostes de gran format nascudes a Andorra trobin espai més enllà de les seves fronteres.

