  • La cerimònia d'inauguració dels Jocs dels Petits Estats. | Marvin Arquíñigo
Resposta parlamentària

71 empreses locals van participar en els Jocs dels Petits Estats, amb una inversió superior als tres milions d’euros

La titular d'Esports, Mònica Bonell, subratlla que la priorització de les empreses locals ha estat un criteri clau en el procés de selecció

Un total de 71 empreses andorranes van ser contractades per a l’organització dels Jocs dels Petits Estats d’Europa – Andorra 2025, amb un volum de 3.270.399,18 euros, el que representa el 86,3% del pressupost total destinat a empreses. Així ho ha confirmat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, en resposta parlamentària a la consellera d’Andorra Endavant, Noemí Amador.

En conjunt, el cost de les contractacions d’empreses s’eleva a 3.789.728,39 euros, mentre que la xifra global de despeses, segons el document , supera els 4,5 milions, ja que inclou també federacions i altres proveïdors vinculats a l’esdeveniment.

Bonell ha subratllat que la priorització de les empreses locals ha estat un criteri clau en el procés de selecció, aplicant una discriminació positiva prevista al reglament de la Fundació, que permetia adjudicar serveis al mercat nacional fins i tot amb un cost lleugerament superior al de l’oferta internacional, sempre que la qualitat fos comparable.

Les empreses estrangeres representen una despesa total de 519.329,21 euros (13,7%), i es van contractar només en aquells casos on no hi havia alternatives a Andorra o quan les diferències en qualitat i preu eren significatives.

El Govern ha remarcat que totes les contractacions van estar supervisades i validades pel Patronat de la Fundació i el Comitè Organitzador, d’acord amb el reglament aprovat el 2024, i que les empreses adjudicatàries han tingut llibertat per escollir els seus proveïdors.

Finalment, l’executiu recorda que, més enllà de la despesa directa, els Jocs han tingut un impacte econòmic indirecte amb l’arribada de més de 3.000 acreditats, que van consumir i pernoctar al país, així com una projecció internacional sense precedents gràcies a la retransmissió global de totes les competicions. El valor del llegat material dels Jocs, en instal·lacions i equipaments esportius, s’estima en més d’1 milió d’euros

