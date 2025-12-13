Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La dona de 56 anys ha estat traslladada posteriorment a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Atropellament per part d'un vehicle 4x4

Una vianant de 56 anys resulta ferida aquest dissabte a la tarda en un atropellament a Sant Julià de Lòria

El cos policial informa que una menor d’edat també va resultar ferida ahir en una col·lisió entre un turisme i una motocicleta a Andorra la Vella

La Policia ha informat d’un accident registrat aquest dissabte, a la CG-1, al punt quilomètric 7,900, al terme de Sant Julià de Lòria. L’avís s’ha rebut cap a les 17.00 hores i els fets corresponen a l’atropellament d’una vianant per part del conductor d’un turisme 4×4 amb matrícula del Principat. A conseqüència de l’impacte, la vianant, una dona resident de 56 anys, ha resultat ferida i traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Altrament, ahir divendres va tenir lloc un segon sinistre, a les 20.49 hores, també a la CG-1, al punt quilomètric 0,400 d’Andorra la Vella. En aquest cas, es va produir una col·lisió entre un turisme 4×4 amb matrícula espanyola i una motocicleta amb matrícula del Principat. La conductora de la motocicleta, una menor d’edat, va resultar ferida.

