Una vianant de 56 anys resulta ferida aquest dissabte a la tarda en un atropellament a Sant Julià de Lòria

La Policia ha informat d’un accident registrat aquest dissabte, a la CG-1, al punt quilomètric 7,900, al terme de Sant Julià de Lòria. L’avís s’ha rebut cap a les 17.00 hores i els fets corresponen a l’atropellament d’una vianant per part del conductor d’un turisme 4×4 amb matrícula del Principat. A conseqüència de l’impacte, la vianant, una dona resident de 56 anys, ha resultat ferida i traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Altrament, ahir divendres va tenir lloc un segon sinistre, a les 20.49 hores, també a la CG-1, al punt quilomètric 0,400 d’Andorra la Vella. En aquest cas, es va produir una col·lisió entre un turisme 4×4 amb matrícula espanyola i una motocicleta amb matrícula del Principat. La conductora de la motocicleta, una menor d’edat, va resultar ferida.