  • Un cotxe dels agents policials. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Successos

Una presumpta violació a una turista al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any acaba amb dos homes detinguts

Els fets van fer activar el Codi Lila a Urgències després que el personal mèdic detectés indicis compatibles amb una presumpta agressió sexual

La Policia ha detingut dos homes aquest 1 de gener en relació amb una presumpta violació ocorreguda al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any. Segons ha avançat un mitjà del país, els fets van motivar l’activació del Codi Lila, el protocol d’actuació a Urgències per a dones víctimes de violència de gènere, després que el personal mèdic detectés indicis compatibles amb una possible agressió sexual. D’acord amb la mateixa informació, la jove afectada, una turista, va ser localitzada en estat d’embriaguesa després d’haver ingerit una gran quantitat d’alcohol. La dona havia sortit de festa, com molts altres joves, per celebrar l’entrada del nou any.

