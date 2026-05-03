Una possible avaria als frens d’un turisme provoca un aparatós accident al centre de la capital sense ferits greus

Un turisme de matricula andorrana ha patit aquest matí un aparatós accident al centre d’Andorra la Vella després de perdre el control a causa d’una fallada als frens. Els fets han tingut lloc poc abans de les 10.30 hores, quan el vehicle baixava des de la zona de l’hospital pel carrer Sant Andreu.
Segons han indicat des del Cos de Bombers, el cotxe ja havia detectat problemes de frenada a l’altura del carrer de la Creu Grossa. El fort pendent de la via ha fet que el vehicle guanyés velocitat fins que la conductora n’ha perdut completament el control a la cruïlla entre els carrers Doctor Molines i Bisbe Iglesias, on ha acabat impactant contra una jardinera de pedra.
Arran del xoc, s’ha generat una lleu fumera que ha provocat confusió inicial i ha fet pensar erròniament en un possible incendi. Fonts dels Bombers han aclarit que el fum era conseqüència de l’impacte, probablement per la sortida de líquids com el refrigerant o l’oli del motor, i han confirmat que en cap cas hi ha hagut foc.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diversos efectius d’emergència. Els bombers han mobilitzat dos camions i una ambulància amb vuit efectius, mentre que la policia ha activat patrulles de seguretat ciutadana i d’atestats, amb el suport del servei de circulació comunal.
La intervenció dels bombers s’ha centrat en l’excarceració de la conductora, la qual havia quedat a l’interior del vehicle. Posteriorment, ha estat evacuada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb contusions, especialment a la mandíbula i a una cama, tot i que el seu estat no revesteix gravetat. El copilot, per la seva banda, n’ha sortit il·lès.