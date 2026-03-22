  • L'incident, al fons, ha provocat retencions. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Una forta topada entre un motorista i un cotxe a l’alçada de la rotonda del Viena genera importants retencions

Les cues són en ambdós sentits, fins al punt que a alguns vehicles que han quedat aturats per l'accident els han obligat a fer mitja volta

Una forta topada a l’avinguda Salou, a l’alçada la rotonda del Viena, ha clos amb un motorista ferit i importants retencions. La Policia ha rebut l’avís entorn les 18.10 hores, i fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat els Bombers, els serveis mèdics i agents de circulació.

Segons testimonis, l’incident ha tingut lloc just passades les 18.00 hores, quan el motorista hauria intentat avançar pel carril contrari i hauria acabat topat de cara amb un cotxe, que semblaria ser que també ha patit forts danys materials. A causa de la topada, s’han generat importants cues en ambdós sentits. De fet, a alguns vehicles que han quedat aturats per l’accident els han obligat a fer mitja volta.

