Una col·lisió entre dos vehicles i l’atropellament d’una turista marquen la jornada d’avui dimarts al Pas de la Casa

Aquest dimarts s’ha produït una col·lisió entre dos vehicles al Pas de la Casa. En l’accident, el qual ha implicat un turisme amb matrícula andorrana i un altre d’estranger, només s’han registrat danys materials. El vehicle que circulava darrere ha patit la destrossa del frontal arran de l’impacte.
Al mateix nucli, una turista de 36 anys ha resultat ferida al migdia en ser atropellada per un cotxe amb matrícula francesa al carrer Sant Jordi, a l’altura del número 45. Segons ha informat el cos policial, el vehicle feia marxa enrere quan ha envestit la vianant, la qual ha sigut atesa al centre mèdic del poble sense necessitat de trasllat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.