Successos

Quatre joves controlats a un local d’oci per una baralla múltiple a causa d’uns fets d’agressió sexual

Un de 21 anys, en assabentar-se i amic de la víctima, va inculpar l'ocorregut al presumpte agressor i va acabar ferint-lo amb altres dos

La Policia va detenir, durant la matinada de dissabte a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, un jove de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir altres dos, de 28 anys, un dels quals arrestat també com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un delicte contra la llibertat sexual.

En aquest sentit, la batussa es va iniciar després que, presumptament, el jove de 28 anys citat, que va acabar sent controlat, hagués agredit sexualment una noia fent-li tocaments no consentits a l’interior del local. De manera que la víctima era amiga del noi de 21 anys que, en assabentar-se del que havia succeït, hauria recriminat els fets al presumpte autor de l’agressió sexual.

Arran d’aquesta situació, va esclatar una batalla entre diverses persones i, a causa de les lesions sofertes, els dos nois de 28 anys van requerir atenció mèdica i van ser traslladats a l’hospital. Precisament, el centre mèdic va activar i gestionar durant la matinada un codi lila a causa de l’agressió sexual.

L’endemà, seguint el decurs de la investigació, es va detenir altres dos nois més, de 21 i 22 anys per la seva implicació en la baralla. Aquests formaven part del grup que va agredir els dos nois que van sortir més malparats, els de 28. Durant la intervenció policial, es va identificar la víctima dels tocaments, la qual va cursar immediatament una denúncia pels fets.

Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’incriminat de l’agressió sexual ja ha estat contingut, el qual possiblement hauria estat un temporer que estava en disposició d’abandonar el país l’endemà.

Altres arrestos amb violència

D’altra banda, diumenge a la tarda, el cos va detenir a Canillo un turista de 39 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, contra la llibertat, contra l’honor i contra la funció pública. Cal ressaltar que l’alerta va arribar des d’un hotel de la parròquia, que va requerir la intervenció policial quan un home, en estat d’embriaguesa, estava increpant i molestant altres clients.

Durant el control, l’home va assegurar que havia agredit la seva dona, fet que es va corroborar instants després, moment quan el subjecte es va començar a posar violent, va amenaçar de mort seguidament els policies, els va proferir insults i es va contenir a la detenció.

En darrer lloc, i pel que fa als delictes contra la salut pública, aquest passat cap de setmana, la Policia va detenir a la frontera del riu Runer un turista de 26 anys quan accedia al país en possessió de 4,2 grams de metamfetamina i 2,6 grams de cocaïna. Altrament, i durant la matinada de diumenge, un conductor de 54 anys va ser arrestat a Andorra la Vella amb una taxa d’alcoholèmia de 2,04.