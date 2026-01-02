Un turista de 27 anys és detingut a Soldeu amb 20 pastilles d’èxtasi i més de sis grams de metamfetamina

La Policia va detenir, la matinada de dilluns 29 de desembre, un home turista de 27 anys a l’exterior d’un local d’oci de Soldeu, a la parròquia de Canillo, en el marc d’una actuació relacionada amb delictes contra la salut pública. Segons ha informat el cos policial, una patrulla va detectar l’individu amb una actitud sospitosa i va procedir a identificar-lo. En el transcurs d’una palpació de seguretat, els agents van localitzar diversos embolcalls que contenien substàncies que semblaven productes estupefaents.
Una patrulla va detectar l’individu amb una actitud sospitosa i va procedir a identificar-lo. En el transcurs d’una palpació de seguretat, es van localitzar diversos embolcalls que contenien les substàncies mencionades
Arran d’aquesta intervenció, els agents li van fer lectura verbal dels drets processals i el van traslladar al despatx central, on es va efectuar l’inventari del material intervingut. El recompte va donar com a resultat 20 pastilles d’èxtasi i 6,46 grams de metamfetamina. L’home va ser posat a disposició judicial dimarts com a presumpte autor d’un delicte major de tràfic de productes estupefaents i d’un delicte menor de consum de droga tòxica.
Altres detencions
En el marc de les actuacions policials dels darrers dies, durant la tarda d’ahir es va efectuar un control a la frontera del vessant francès en el qual es va detenir un turista espanyol de 40 anys que circulava amb un turisme amb matrícula espanyola. La detenció es va produir en constatar-se que portava 0,5 grams de cocaïna, 4,2 grams de marihuana i 2,1 grams d’haixix.
Així mateix, la matinada d’avui la Policia va intervenir en un hotel d’Andorra la Vella arran d’una discussió verbal en l’àmbit conjugal entre una parella de turistes. Durant la intervenció, els agents van localitzar un embolcall amb marihuana i, a l’interior, un altre amb pastilles que posteriorment es van identificar com a èxtasi. L’home, turista de 34 anys, va manifestar que les substàncies eren de la seva propietat i va ser traslladat al despatx central, on es va procedir a la seva detenció. L’inventari final va determinar la intervenció de 22,88 grams de marihuana i tres pastilles d’èxtasi.