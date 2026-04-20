  El noi hauria agredit el pare al domicili amb cops de puny i una navalla.
Detencions policials

Un jove de 22 anys és arrestat dues vegades en menys d’una setmana per agressions i amenaces amb arma blanca

El noi hauria agredit el pare al domicili amb cops de puny i una navalla, i dies després va tornar a ser detingut per intentar agredir als agents

Els darrers dies, la Policia va arrestar a Andorra la Vella un jove de 22 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, contra la seguretat col·lectiva i contra l’honor. Els fets es remunten a la matinada de dimarts, quan el noi hauria agredit el pare al domicili familiar propinant-li diversos cops de puny i esgrimint una navalla amb una fulla de vuit centímetres. Durant el procés de detenció, també va insultar els agents.

El mateix jove va ser detingut novament la nit de diumenge com a presumpte autor de delictes contra l’honor, la Funció Pública i la integritat física i moral. En aquesta ocasió, una patrulla el va localitzar al carrer en estat d’embriaguesa i, mentre intentaven ajudar-lo, va reaccionar de manera violenta en veure la seva parella, amb qui havia discutit prèviament. Els policies li van impedir acostar-s’hi i el jove va començar a insultar-los, desobeint-los i resistint-s’hi, fins al punt d’empènyer i intentar colpejar un dels agents.

