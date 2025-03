Foc a la capital

Un incendi destrueix completament una botiga de motos i bicis elèctriques a Andorra la Vella

El Servei de Circulació ha tallat el trànsit al carrer mentre s’iniciaven les tasques d’extinció, que s’han allargat fins gairebé les vuit del matí

Un incendi declarat la matinada d’aquest dijous ha arrasat completament una botiga de motocicletes i bicicletes elèctriques situada a la planta baixa del número 12 del carrer Ciutat de Valls, a Andorra la Vella. El foc, que s’hauria originat en algun dels motors dels vehicles, ha cremat la dotzena de motos que hi havia a l’establiment.

Els Bombers han rebut l’avís poc després de les 05.00 hores i hi han acudit dues dotacions del parc de Santa Coloma. El Servei de Circulació de la capital ha tallat el trànsit al carrer mentre s’iniciaven les tasques d’extinció, que s’han allargat fins gairebé les 08.00 hores. Un cop retirat bona part del material calcinat a l’exterior, s’ha pogut restablir la circulació.

Una quinzena de veïns de l’edifici, que allotja 10 habitatges, han sortit de manera preventiva en sentir explosions i detectar fum. No hi ha hagut danys personals, i les primeres revisions indiquen que l’immoble no presenta danys estructurals ni afectacions en altres instal·lacions, tot i que els ocupants de la primera planta encara no hi poden tornar per precaució a causa del fum.