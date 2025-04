Successos

Troben el cos sense vida d’una padrina al seu domicili de l’avinguda Tarragona, a Andorra la Vella

Els Serveis d’Emergència han accedit al pis alertats per la família, que feia hores que no tenia notícies de la difunta

Els Serveis d’Emergència han localitzat aquest dimecres al vespre el cos sense vida d’una padrina en un pis de l’avinguda Tarragona, a Andorra la Vella. La mort hauria estat per causes naturals i fins al lloc s’hi han desplaçat un camió escala dels Bombers, una ambulància del SUM i una patrulla de la Policia.

L’avís ha vingut donat per la família, la qual es mostrava preocupada perquè feia hores que no en tenien notícies de la difunta. Per aquest motiu, i després que tampoc respongués ni al timbre ni al teléfon, han optat per alertar els Bombers, els quals han accedit a l’habitatge forçant la porta i trobant-se ja el cos sense vida.