  • Imatge d'arxiu d'un cotxe del cos policial. | Policia d'Andorra
Tres accidents en només 45 minuts dificulten greument la circulació durant el vespre de dissabte al Principat

Els sinistres, registrats a Andorra la Vella, Encamp i Sant Julià de Lòria, deixen un total de tres persones ferides, entre elles un menor de 17 anys

La tarda-vespre d’aquest dissabte, 6 de desembre, va ser especialment complicada a la xarxa viària del Principat. En només 45 minuts, la policia va rebre tres avisos per accidents de trànsit en diversos punts del país. El primer sinistre es va comunicar a les 20.37 hores a la CG-1, a Andorra la Vella. Un turisme amb matrícula espanyola va col·lidir amb una motocicleta andorrana, i el conductor del vehicle de dues rodes, menor de 17 anys, va resultar ferit.

Setze minuts més tard, a les 20.53 hores, es va registrar un segon accident a l’avinguda de Joan Martí d’Encamp, a l’altura del número 11. En aquest cas, hi van estar implicats un turisme espanyol i una motocicleta del Principat. La conductora de la moto, una dona de 43 anys, va resultar ferida.

El tercer incident de la nit es va produir a les 21.20 hores a la carretera d’Aixirivall, a Sant Julià de Lòria. El conductor d’un turisme amb matrícula andorrana, un home de 63 anys, va quedar ferit després que el vehicle sortís de la via. Segons la policia, en aquest sinistre no s’hi va veure implicat cap altre vehicle.

