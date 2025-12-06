Evacuat en helicòpter el conductor ferit en un accident a la carretera d’Aixirivall aquest dissabte

Un conductor ha resultat ferit aquest vespre després que el turisme que conduïa s’hagi despenyat en una corba molt pronunciada de la carretera d’Aixirivall, segons han informat fonts consultades. L’home, únic ocupant del vehicle, ha estat atès i estabilitzat in situ pels efectius dels Bombers i de la Policia, que s’han desplaçat immediatament fins al punt del sinistre. Posteriorment, ha estat immobilitzat i evacuat d’urgència en helicòpter cap a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Fonts oficials han confirmat que l’avís de l’accident s’ha rebut al voltant de les 21.20 hores i que en aquests moments continuen les tasques d’actuació i seguretat a la zona. El succés recorda un altre accident similar ocorregut fa dos anys al mateix tram, quan un turisme va trencar les barreres de protecció i va caure muntanya avall.