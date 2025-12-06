Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La barrera trencada pel cotxe en despenyar-se. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Sinistre a Sant Julià de Lòria

Evacuat en helicòpter el conductor ferit en un accident a la carretera d’Aixirivall aquest dissabte

Els Bombers i la Policia han estabilitzat el ferit al lloc dels fets abans de la seva evacuació urgent a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell

Un conductor ha resultat ferit aquest vespre després que el turisme que conduïa s’hagi despenyat en una corba molt pronunciada de la carretera d’Aixirivall, segons han informat fonts consultades. L’home, únic ocupant del vehicle, ha estat atès i estabilitzat in situ pels efectius dels Bombers i de la Policia, que s’han desplaçat immediatament fins al punt del sinistre. Posteriorment, ha estat immobilitzat i evacuat d’urgència en helicòpter cap a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Fonts oficials han confirmat que l’avís de l’accident s’ha rebut al voltant de les 21.20 hores i que en aquests moments continuen les tasques d’actuació i seguretat a la zona. El succés recorda un altre accident similar ocorregut fa dos anys al mateix tram, quan un turisme va trencar les barreres de protecció i va caure muntanya avall.

Localitzat sense vida el conductor del cotxe que s’ha precipitat a Aixirivall

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El pont de la Puríssima provoca retencions a l’Alt Urgell i als accessos al Principat des de primera hora del matí
AR+I atribueix l’allau mortal a un mantell de neu “excedentari” i marcat pel vent i les nevades irregulars
Mor el padrí de 81 anys ingressat en estat crític després d’un atropellament dimecres al vespre a Escaldes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
El pont de la Puríssima provoca retencions a l’Alt Urgell i als accessos al Principat des de primera hora del matí
  • Successos
AR+I atribueix l’allau mortal a un mantell de neu “excedentari” i marcat pel vent i les nevades irregulars
  • Societat, Successos
Mor el padrí de 81 anys ingressat en estat crític després d’un atropellament dimecres al vespre a Escaldes
Publicitat
Entrevistes culturals
Sergi ‘Bobby’ Verdeguer
Bateria de la banda andorrana Persèfone
Joan Sans
Conseller de Cultura del Comú d’Encamp
Isidre Domenjó
Escriptor urgellenc i president de l’Associació Llibre del Pirineu
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu