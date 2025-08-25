Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Recuperats la major part dels diners sostrets i el martell utilitzat en l'atracament d'un hotel al centre d'Encamp.
Successos

Recuperats la major part dels diners sostrets i el martell utilitzat en l’atracament d’un hotel a Encamp

El jove està acusat també d'un delicte contra la salut pública després que se li trobés cocaïna a sobre i al domicili d’un familiar on s’allotjava

La Policia ha localitzat aquesta passada nit la major part dels més de 900 euros que van ser sostrets en l’atracament d’un hotel al centre d’Encamp la matinada de dissabte. Els diners es trobaven al domicili d’un familiar on s’allotjava el presumpte autor dels fets, un jove andorrà de 24 anys detingut diumenge a la tarda i que, en el moment de l’arrest, va confessar la seva participació en el robatori.

En el registre efectuat a l’habitatge, els investigadors també van intervenir la roba que duia en el moment de l’assalt i el martell utilitzat per intimidar el recepcionista de l’hotel i, prèviament, per trencar la porta de vidre de l’oficina de turisme de la parròquia. Durant l’escorcoll, a més, se li va decomissar una petita quantitat de cocaïna, la qual s’afegeix a la que portava a sobre quan va ser detingut.

La investigació es va activar de manera immediata després de rebre l’avís de l’atracament, poc abans de les 06.00 hores de dissabte. L’autor, amb el rostre cobert, va accedir a l’establiment i va amenaçar el treballador per endur-se els diners de la caixa registradora, sense causar danys al personal ni als clients. Segons ha informat el cos d’ordre, la recerca ha implicat agents de totes les àrees i ha comptat amb la col·laboració del servei de circulació d’Encamp. Precisament, va ser un agent d’aquest servei qui, després de la difusió interna de les imatges de seguretat, va reconèixer el sospitós i en va alertar la Policia, fet que va permetre controlar-lo i arrestar-lo.

El detingut, que resideix habitualment fora del Principat, està acusat d’un delicte contra el patrimoni i d’un delicte contra la salut pública per la possessió d’estupefaents. Segons ha confirmat el cos policial, passarà a disposició judicial aquest dilluns.

