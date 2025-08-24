La Policia confirma que l’atracament amb martell a un hotel d’Encamp va ser comès per un jove andorrà de 24 anys

La Policia ha detingut aquest diumenge a la tarda a Encamp un jove de 24 anys que reconeix ser l’autor de l’atracament perpetrat en un hotel de la parròquia la matinada de dissabte. L’avís es va rebre pocs minuts abans de les 06.00 hores, quan un home amb el rostre cobert va accedir a l’establiment i, esgrimint un martell, va amenaçar el recepcionista exigint-li els diners de la caixa registradora. L’individu va aconseguir sostreure més de 900 euros en efectiu abans de fugir. Abans dels fets, el mateix home havia utilitzat el martell per trencar la porta de vidre de l’oficina de turisme d’Encamp, tot i que finalment no hi va arribar a accedir.
La investigació es va activar de manera immediata i ha implicat efectius de totes les àrees del cos policial, els quals han analitzat indicis i recollit proves per identificar l’autor. Segons ha informat la Policia, qui ha remarcat que el servei de circulació d’Encamp també hi ha col·laborat en la investigació, la difusió interna de les imatges enregistrades va permetre que un agent de circulació reconegués el sospitós i alertés els efectius policials. En el moment de ser localitzat i controlat, el jove va reconèixer els fets.
Així doncs, es tracta d’un ciutadà andorrà que actualment resideix fora del Principat i que aquests dies s’estava a casa d’un familiar. A més del delicte contra el patrimoni, se l’acusa també d’un delicte contra la salut pública, ja que en el moment de la detenció se li va trobar una petita quantitat de cocaïna. El detingut passarà pròximament a disposició judicial.