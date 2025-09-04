Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Presó provisional per als tres detinguts acusats de l’assassinat del contrabandista vinculat amb el Principat. | ACN
El Periòdic d'Andorra
Més de tres anys d'investigació

Presó provisional per als tres detinguts acusats de l’assassinat del contrabandista vinculat amb Andorra

El jutge de Solsona decreta l’ingrés a presó després de més de tres anys d’investigació sobre l’homicidi succeït l'any 2022 a la Baronia de Rialb

El jutge de Primera Instància i Instrucció número 1 de Solsona ha decretat presó provisional per als tres detinguts en relació amb l’assassinat del contrabandista Joan Coromina Estany, segons ha avançat El Mundo. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van arrestar-los dimarts com a presumptes implicats en la mort de Coromina, qui va ser abatut el 25 de gener del 2022 d’un tret al cor mentre es trobava a la seva finca de la Baronia de Rialb. La investigació apunta que els detinguts haurien encarregat a un sicari l’execució de la víctima.

Tres detinguts en l’operatiu policial que esclareix l’assassinat d’un contrabandista amb passat a Andorra

Llegir

L’assassinat es va produir a més de 100 metres de distància i el projectil, que va travessar el pit de la víctima i va quedar incrustat a terra a dos metres del cos, va esdevenir durant anys l’única pista sòlida en mans dels investigadors. La causa ha estat oberta més de tres anys, fins que la col·laboració entre Mossos i Guàrdia Civil i un dispositiu simultani van permetre les detencions i, ara, la decisió judicial d’ingrés a presó.

Coromina, de 61 anys, empresari però vinculat durant dècades al contraban i altres activitats il·lícites, residia a Cervera amb la seva dona i era originari d’Oliana. A més, havia passat llargues temporades a Andorra i continuava sota el punt de mira de les autoritats quan va ser assassinat.

Comparteix
Notícies relacionades
Tres detinguts en l’operatiu policial que esclareix l’assassinat d’un contrabandista amb passat a Andorra
Andorra extradeix a Xile l’home de 31 anys reclamat per tràfic de drogues i vinculat a dos homicidis i un segrest
Un motorista queda ferit en una col·lisió amb una furgoneta a la rotonda de Prat de Salit a Andorra la Vella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Tres detinguts en l’operatiu policial que esclareix l’assassinat d’un contrabandista amb passat a Andorra
  • Societat, Successos
Andorra extradeix a Xile l’home de 31 anys reclamat per tràfic de drogues i vinculat a dos homicidis i un segrest
  • Societat, Successos
Un motorista queda ferit en una col·lisió amb una furgoneta a la rotonda de Prat de Salit a Andorra la Vella
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

Ad debug output

The ad is not displayed on the page

current post: Presó provisional per als tres detinguts acusats de l’assassinat del contrabandista vinculat amb Andorra, ID: 255316

Ad: Sky test (255095)
Placement: sky_left (255094)

Cache-busting: off
The ad can work with passive cache-busting

Find solutions in the manual