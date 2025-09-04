Presó provisional per als tres detinguts acusats de l’assassinat del contrabandista vinculat amb Andorra

El jutge de Primera Instància i Instrucció número 1 de Solsona ha decretat presó provisional per als tres detinguts en relació amb l’assassinat del contrabandista Joan Coromina Estany, segons ha avançat El Mundo. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van arrestar-los dimarts com a presumptes implicats en la mort de Coromina, qui va ser abatut el 25 de gener del 2022 d’un tret al cor mentre es trobava a la seva finca de la Baronia de Rialb. La investigació apunta que els detinguts haurien encarregat a un sicari l’execució de la víctima.
L’assassinat es va produir a més de 100 metres de distància i el projectil, que va travessar el pit de la víctima i va quedar incrustat a terra a dos metres del cos, va esdevenir durant anys l’única pista sòlida en mans dels investigadors. La causa ha estat oberta més de tres anys, fins que la col·laboració entre Mossos i Guàrdia Civil i un dispositiu simultani van permetre les detencions i, ara, la decisió judicial d’ingrés a presó.
Coromina, de 61 anys, empresari però vinculat durant dècades al contraban i altres activitats il·lícites, residia a Cervera amb la seva dona i era originari d’Oliana. A més, havia passat llargues temporades a Andorra i continuava sota el punt de mira de les autoritats quan va ser assassinat.