Tres detinguts en l’operatiu policial que esclareix l’assassinat d’un contrabandista amb passat a Andorra

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut aquest dimarts tres persones com a principals implicades en l’assassinat del contrabandista Joan Coromina Estany, ocorregut el 25 de gener del 2022 a la Baronia de Rialb (Lleida). Segons ha avançat el diari El Mundo, entre els arrestats hi ha un excandidat polític vinculat a la víctima, un comandant retirat de la Guàrdia Civil i el propietari d’un taller mecànic de Lleida. Els arrestats passaran en les pròximes hores a disposició judicial a Solsona.
Coromina, de 61 anys, va ser abatut d’un tret al cor mentre es trobava a la seva finca rústica. Segons la informació publicada, el tret va ser efectuat a uns 100 metres de distància per un sicari presumptament contractat pel grup criminal del qual formarien part els ara detinguts. La bala va travessar el pit de la víctima i es va incrustar a terra a dos metres del seu cos, convertint-se en la principal pista de la investigació.
Des de l’inici, els Mossos i la Guàrdia Civil van considerar diverses hipòtesis, com un possible conflicte per qüestions de límits de propietat o un ajustament de comptes relacionat amb les activitats empresarials i de contraban de la víctima. Un treball exhaustiu amb les antenes de telefonia i testimonis de l’entorn de Coromina va permetre avançar en les investigacions. La seva furgoneta, una Citroën Berlingo blanca, ja havia estat inspeccionada inicialment, però noves informacions van portar els agents a reprendre l’anàlisi del vehicle el juny passat.
Segons el mateix diari, Coromina residia a Cervera amb la seva dona, tot i que era originari d’Oliana (Alt Urgell). Havia passat llargues temporades a Andorra, on es va dedicar al contraban abans d’invertir en negocis relacionats amb les joies i el sector immobiliari. Les seves activitats il·lícites continuaven sota el punt de mira de les autoritats quan va ser assassinat.