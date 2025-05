Successos

L’extorsió a tres empresaris provoca l’arrest d’un home involucrat en un negoci d’exportació de vehicles

El detingut hauria col·laborat amb un altre individu controlat a Espanya per una temptativa de segrest a la dona d'un dels propietaris

La Policia va detenir, dimecres al vespre a Sant Julià de Lòria, un home de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per extorsió. En aquest sentit, l’individu tenia una ordre recent de recerca judicial amb detenció arran de tres denúncies interposades el setembre del 2024. És per això que el sospitós hauria actuat en nom d’un empresari per extorsionar altres tres, amb qui s’havia associat en un negoci d’exportació i importació de vehicles al continent asiàtic i als qui reclamava un suposat deute.

Donant més detalls, el cos ha informat que el detingut a Sant Julià hauria col·laborat amb un altre home de 50 anys que va ser detingut a Espanya el passat mes de febrer per la seva presumpta relació amb aquest entramat i per una temptativa de segrest a la dona d’un dels tres empresaris extorsionats.

En un altre ordre, i durant aquesta setmana, als agents nacionals també ha detingut un altre home, de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’avís va arribar de l’hospital, que va activar un codi lila quan la dona hi va acudir per fer-se visitar i va manifestar així que havia estat agredida per la seva parella al domicili on viuen. Per acabar, i pel que respecta a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la matinada d’aquest divendres s’ha detingut un conductor de 51 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,23.