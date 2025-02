Les condicions meteorològiques causen incidències a la xarxa viària del Principat

Les condicions meteorològiques han provocat diverses incidències a la xarxa viària des de primera hora del matí. Segons ha informat el Servei de Circulació d’Andorra la Vella a aquest mitjà, dos turismes han col·lidit al carrer Pobladó, a Santa Coloma, al voltant de les 07.25 hores. En el moment de l’accident, el cos policial ha alertat el servei de circulació. Tot i l’impacte, no s’han registrat ferits, només danys materials.

A més, durant les primeres hores del matí, un autobús hauria patit un xoc lleu sense conseqüències destacables.

La xarxa viària de Canillo ha estat un altre punt conflictiu a causa de vehicles que circulaven sense els equipaments obligatoris per a condicions de neu. Segons el Servei de Circulació de la parròquia, els incidents han afectat principalment turistes i no hi ha hagut que lamentar cap ferit.

Escaldes-Engordany també ha registrat complicacions derivades del temporal. El Servei de Circulació ha hagut d’intervenir a causa de l’aturada de diversos vehicles en ambdós sentits per equipar-se amb pneumàtics d’hivern o cadenes.

El Servei de Mobilitat ha informat, a través de la seva pàgina web i de la xarxa social X, que diverses carreteres es troben en fase groga. Aquestes inclouen la CG4 a Erts, la CG2 a Canillo i la CG3 a Ordino. Això implica l’obligatorietat de circular amb pneumàtics d’hivern o cadenes, la limitació de velocitat a 60 km/h i la prohibició de circulació per a motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal (VMP).

D’altra banda, la CG4, en l’accés al Port de Cabús, ha quedat tallada fins a nova ordre. També s’ha restringit la circulació de vehicles de més de 19 tones a la RN22 (accés a França), a la RN320 (Coll de Puymorens) i a la RN20.