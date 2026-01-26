Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • En l'escorcoll, els agents han localitzat a l'home 1,14 grams de cocaïna, motiu pel qual ha estat arrestat a l'interior mateix de l'establiment. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Arrestat per possessió de drogues

L’avís d’uns treballadors d’un local d’oci nocturn permet la detenció d’un turista amb cocaïna a Canillo

Un segon turista és arrestat al riu Runer amb més de quatre grams de cocaïna i heroïna quan accedia al Principat

La intervenció dels treballadors de seguretat d’un establiment d’oci nocturn de Canillo ha permès la detenció d’un turista de 31 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. Els fets han tingut lloc la matinada de diumenge, quan el personal del local ha alertat la policia després de detectar una actitud sospitosa. En l’escorcoll, els agents han localitzat a l’home 1,14 grams de cocaïna, motiu pel qual ha estat arrestat a l’interior mateix de l’establiment.

Aquest no ha estat l’únic arrest del cap de setmana relacionat amb drogues. La matinada de dissabte, la Policia d’Andorra ha detingut un altre turista, de 46 anys, quan accedia al país per la frontera del riu Runer. L’home circulava amb el seu vehicle particular i, durant el control, els agents li han intervingut 3,46 grams de cocaïna i un gram d’heroïna.

Tres persones detingudes aquesta setmana per consum i possessió de droga

Llegir
