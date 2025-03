La Policia deté a un contrabandista al Pas de la Casa amb més de 1.650 paquets de tabac amagats sota un pont

La Policia ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa a un home no resident de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. En aquest sentit, l’arrest es va efectuar dimecres a la tarda en el marc d’un servei conjunt de la Policia i la Duana en què els agents van detectar un petit grup de persones transportant bosses amb tabac cap a la zona francesa.

Durant la vigilància van veure com les amagaven, inicialment, en una cavitat situada al vessant andorrà sota un pont que comunica els dos territoris i van interceptar un dels presumptes contrabandistes. Val a dir que la quantitat de tabac comissada pel cos ascendeix als 1.660 paquets valorats en més de 6.500 euros.

La cavitat sota un pont on els presumptes contrabandistes emmagatzemaven el tabac.

En un altre ordre, durant la matinada de dijous, en un local d’oci nocturn del Tarter, la Policia va detenir un home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. En aquest respecte, va propinar-li un cop de puny a un company de feina i li va causar un tall sota un ull, a més d’una fractura al nas.

En aquest mateix local d’oci nocturn, el cos va arrestar la matinada de dilluns un home de 36 anys com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, per incomplir dues ordres d’expulsió administratives, a banda d’un delicte contra l’honor per insultar els agents durant la intervenció. Després que se’l condemnés pels fets amb una expulsió com a mesura substitutòria de la pena de presó, la Policia el va tornar a controlar en territori andorrà i el va traslladar al centre penitenciari.

Altrament, i durant el transcurs de la present setmana, els agents han detingut un home de 45 anys com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. És per aquesta raó que es va saltar una ordre d’allunyament i la prohibició d’apropar-se al domicili i de tenir qualsevol comunicació amb la seva dona i fills menors. Dita mesura es va imposar després que la dona hagués patit violència de gènere.

Per acabar, la Policia també ha arrestat, davant d’un local d’oci nocturn d’Arinsal, un home de 41 anys amb 0,3 grams d’MDMA i mitja pastilla d’heroïna, mentre que a Encamp ha detingut a un conductor de 22 anys que circulava amb una taxa d’alcoholèmia d’1,10.