La població flotant ja supera els 4,7 milions i augmenta un 6,3% amb un fort repunt respecte a finals del 2025

La població flotant registrada el primer trimestre del 2026 ha arribat a les 4.792.661 persones, una xifra que representa el total de persones presents al país al llarg del període. Aquesta dada suposa un increment del 6,3% en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior i un augment notable del 55,1% respecte al trimestre precedent. Pel que fa a la població estacional, el total s’ha situat en 5.146.205 persones, un 3,2% més que en el mateix període del 2025. Aquesta xifra equival a una mitjana mensual diària de 57.180 persones presents al territori.
La població equivalent se situa en 147.125 persones, reflectint una major pressió sobre serveis i infraestructures respecte a l’any anterior
En termes d’equivalència a temps complet, també s’ha registrat un increment del 3,2% respecte al primer trimestre del 2025, quan es van comptabilitzar 55.383 persones. Aquesta magnitud representa el 64% de la població estimada del país, la qual s’ha situat en 89.368 persones a data de 31 de març del 2026.
Finalment, la població equivalent —que mesura el nombre de residents a temps complet necessaris per generar una demanda similar de serveis i infraestructures— s’ha establert en una mitjana de 147.125 persones. Aquesta xifra suposa un augment del 3,3% respecte al mateix període de l’any anterior, quan es van registrar 142.447 persones.