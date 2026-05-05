  • Vistes aèries d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Increment sostingut de població

La població flotant ja supera els 4,7 milions i augmenta un 6,3% amb un fort repunt respecte a finals del 2025

La pressió sobre serveis augmenta amb un equivalent de 147.125 persones, mentre la mitjana diària se situa en més de 57.000 persones al país

La població flotant registrada el primer trimestre del 2026 ha arribat a les 4.792.661 persones, una xifra que representa el total de persones presents al país al llarg del període. Aquesta dada suposa un increment del 6,3% en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior i un augment notable del 55,1% respecte al trimestre precedent. Pel que fa a la població estacional, el total s’ha situat en 5.146.205 persones, un 3,2% més que en el mateix període del 2025. Aquesta xifra equival a una mitjana mensual diària de 57.180 persones presents al territori.

La població equivalent se situa en 147.125 persones, reflectint una major pressió sobre serveis i infraestructures respecte a l’any anterior

En termes d’equivalència a temps complet, també s’ha registrat un increment del 3,2% respecte al primer trimestre del 2025, quan es van comptabilitzar 55.383 persones. Aquesta magnitud representa el 64% de la població estimada del país, la qual s’ha situat en 89.368 persones a data de 31 de març del 2026.

Finalment, la població equivalent —que mesura el nombre de residents a temps complet necessaris per generar una demanda similar de serveis i infraestructures— s’ha establert en una mitjana de 147.125 persones. Aquesta xifra suposa un augment del 3,3% respecte al mateix període de l’any anterior, quan es van registrar 142.447 persones.

L’IPC avançat del mes d’abril s’enfila fins al 4,9% impulsat principalment pel transport i una variació mensual a l’alça

