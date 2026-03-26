  • Fins a les 21.00 hores, està previst que hi treballin un total de nou efectius i un oficial. | SFGA / CESteve
Part de la façana enderrocada

La carretera general 5 queda reoberta al trànsit mentre continuen les tasques per evitar revifalles a l’antiga fàbrica

Bombers manté el dispositiu sobre el terreny amb vigilància nocturna després de l’enderrocament d'una part de la façana, amb el foc encara no extinguit

El Cos de Bombers continua treballant sobre el terreny a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal en un incendi que es dona per controlat, però que encara no està extingit. Les tasques actuals se centren a remullar la zona per evitar possibles revifalles i garantir la seguretat. Durant la jornada, els efectius han mantingut un ampli dispositiu que es reduirà progressivament per donar pas a un servei de guàrdia durant la nit, format per un vehicle, un oficial i un parell d’efectius, amb el suport també d’un equip de Policia.

Pel que fa a la mobilitat, la CG-5 ja ha estat reoberta al trànsit després de les restriccions aplicades, una vegada la situació ha evolucionat favorablement i s’ha pogut garantir la seguretat en el tram afectat. En paral·lel, també s’ha procedit a l’enderrocament a una part de la façana de l’antiga fàbrica, una actuació necessària per estabilitzar l’estructura i facilitar les tasques d’extinció.

Així i tot, les autoritats demanen a la població que continuï seguint les recomanacions de Protecció Civil, com ara mantenir portes i finestres tancades i evitar sortir a l’exterior si no és imprescindible. Tot i que el foc està controlat, durant la nit encara podria haver-hi fum o petits focus actius, motiu pel qual no es podrà donar per extingit fins demà si l’evolució continua sent favorable.

Els Bombers plantegen l’enderroc de part de la fàbrica per extingir el foc persistent davant l’abast de les flames

