La carretera general 5 queda reoberta al trànsit mentre continuen les tasques per evitar revifalles a l’antiga fàbrica

El Cos de Bombers continua treballant sobre el terreny a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal en un incendi que es dona per controlat, però que encara no està extingit. Les tasques actuals se centren a remullar la zona per evitar possibles revifalles i garantir la seguretat. Durant la jornada, els efectius han mantingut un ampli dispositiu que es reduirà progressivament per donar pas a un servei de guàrdia durant la nit, format per un vehicle, un oficial i un parell d’efectius, amb el suport també d’un equip de Policia.
Pel que fa a la mobilitat, la CG-5 ja ha estat reoberta al trànsit després de les restriccions aplicades, una vegada la situació ha evolucionat favorablement i s’ha pogut garantir la seguretat en el tram afectat. En paral·lel, també s’ha procedit a l’enderrocament a una part de la façana de l’antiga fàbrica, una actuació necessària per estabilitzar l’estructura i facilitar les tasques d’extinció.
Així i tot, les autoritats demanen a la població que continuï seguint les recomanacions de Protecció Civil, com ara mantenir portes i finestres tancades i evitar sortir a l’exterior si no és imprescindible. Tot i que el foc està controlat, durant la nit encara podria haver-hi fum o petits focus actius, motiu pel qual no es podrà donar per extingit fins demà si l’evolució continua sent favorable.