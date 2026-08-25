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  • La Guàrdia Civil i funcionaris de l’Agència Tributària van intervenir el passat 13 d’agost un total de 407 ampolles d’alcohol en un vehicle procedent d’Andorra. | Guàrdia Civil
Alex Montero Carrer
Control fiscal

Intercepten 407 ampolles d’alcohol comprades a Andorra, per a després poder vendre-les a França, a la duana

Els agents també localitzen 1.500 euros en efectiu i una navalla amagats a les motllures laterals del vehicle, de matrícula francesa, durant la inspecció

La Guàrdia Civil i funcionaris de l’Agència Tributària van intervenir el passat 13 d’agost un total de 407 ampolles d’alcohol en un vehicle procedent d’Andorra, durant un control fiscal efectuat a la duana de la Farga de Moles. La mercaderia, valorada en aproximadament 900 euros, es trobava distribuïda en diverses bosses a l’interior d’un vehicle amb matrícula francesa, els dos ocupants del qual pretenien accedir a territori espanyol sense declarar-la.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 10.00 hores, quan el vehicle va arribar a la duana procedent del Principat i es va estacionar a l’espai habilitat per als controls. En ser preguntats pels agents si transportaven alguna mercaderia subjecta a declaració, els ocupants van respondre que no i que només duien «una mica d’alcohol». La posterior inspecció del turisme, però, va permetre localitzar les 407 ampolles de diferents marques.

En ser preguntats pels agents si transportaven alguna mercaderia subjecta a declaració, els ocupants van respondre que no i que només duien «una mica d’alcohol»

Qüestionats sobre la procedència de la mercaderia, un dels ocupants va reconèixer que les ampolles eren de la seva propietat i que les havia comprat a Andorra per vendre-les posteriorment a França. Arran de la troballa, els efectius del Resguard Fiscal de la Guàrdia Civil i els funcionaris de l’Agència Tributària van efectuar una inspecció més exhaustiva del vehicle. Durant aquesta segona revisió, els agents van trobar 1.500 euros en efectiu i una navalla amagats a l’interior de les motllures laterals del turisme.

Una vegada traslladada i verificada la mercaderia a les dependències de l’Agència Tributària, un funcionari del Servei de Viatgers va aixecar la corresponent diligència d’aprehensió per una presumpta infracció administrativa de contraban. Les 407 ampolles van quedar dipositades a la duana de la Farga de Moles i a disposició de l’autoritat duanera.

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