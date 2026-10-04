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  • Un instant d'aquest diumenge. | Comú de la Massana
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Patrimoni natural i cultural de la muntanya

L’exposició de bestiar i els oficis tradicionals protagonitzen una sisena Pitavola amb alta afluència a Arinsal

La cita reuneix una vintena de propostes i 22 estands del Principat i dels Pirineus catalans i francesos, amb activitats per a tots els públics

La sisena edició de la Pitavola del Comapedrosa ha tancat aquest diumenge després d’un cap de setmana amb una alta afluència de públic al nucli antic d’Arinsal. El moment de més assistència es va registrar dissabte al matí, coincidint amb la franja més assolellada, mentre que la pluja d’aquest diumenge no ha impedit que nombroses famílies s’apropessin igualment a la fira. La meteorologia tampoc ha obligat a cancel·lar cap activitat, ja que les propostes que no es podien desenvolupar a l’exterior s’han traslladat a l’edifici sociocultural del Quart d’Arinsal.

L’exposició de bestiar ha tornat a ser un dels principals reclams, especialment entre el públic familiar, amb vaques, vedells, egües i ovelles. També han despertat interès les demostracions d’oficis tradicionals, entre les quals l’encesa en directe d’una carbonera a càrrec de Roger Solé, així com els tallers de manualitats i de treball de la fusta.

La programació ha inclòs una vintena de propostes relacionades amb la muntanya, la natura i la cultura popular, a més de 22 estands d’artesania i productes alimentaris procedents d’Andorra i de diferents punts dels Pirineus catalans i francesos. L’oferta s’ha completat amb una ruta de la tapa pels establiments d’Arinsal i amb un trenet que ha connectat durant tot el cap de setmana el centre del poble amb l’entrada del Parc Natural del Comapedrosa.

L’edició d’enguany també deixa una nova incorporació a la ruta d’escultures de la Pitavola: un ermini instal·lat al berenador del riu Pollós per donar la benvinguda al parc natural. Amb aquesta peça, el recorregut compta ja amb sis figures repartides per Arinsal −la pitavola, la serenalla, l’isard, el trencalòs, el tritó i l’ermini−. Cal recordar que la fira va néixer vinculada a l’aniversari del Parc Natural del Comapedrosa, el qual enguany compleix 23 anys, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni natural i cultural de la muntanya.

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