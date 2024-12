Intent d’estafa amb un missatge SMS fent-se passar per Correus

L’agència Nacional de Ciberseguretat (ANC) ha comunicat aquesta tarda, a través del seu perfil a la xarxa social X un intent d’estafa als usuaris a través d’un missatge SMS al dispositiu mòbil fent-se passar per correus. Segons ha comunicat l’entitat aquesta estafa es portaria a terme a través d’un enllaç al qual has de clicar per confirmar l’entrega d’un paquet. Tal com es pot observar a la imatge a l’SMS indicaria que prèviament s’ha de respondre al missatge i després tornar a entrar al missatge per “activar l’enllaç”.

El que busquen els ciberdelinqüents amb aquest tipus de tècnica és extreure les dades personals d’aquells que li donen a l’enllaç pensant-se que aquest en realitat és de l’entitat abans esmentada. Davant d’aquest tipus d’atac l’ANC informa que s’ha d’evitar respondre o fins i tot clicar a l’enllaç. D’altra banda, recorden que s’ha de verificar amb l’empresa oficial i bloquejar el remitent amb el qual ha arribat aquest missatge.

Aquest tipus de missatge cada cop són més freqüents a la nostra vida, en els últims mesos diverses entitats del país han patit d’aquest tipus de suplantació.