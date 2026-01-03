Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • dames havia nascut l’any 1971 i estava estretament vinculat a la Fundació Abat Oliba. | Catalunya Religió
El Periòdic d'Andorra
Obituari

El conductor mort en el xoc d’Incles era Raül Adames, director del Secretariat d’Educació Catòlica de Barcelona

La víctima de la topada entre una furgoneta i un autobús tornava d’Andorra i dirigia també el col·legi Abat Oliba Loreto de la capital catalana

El conductor de la furgoneta que va morir aquest divendres en el greu accident de trànsit a la CG-2, a l’altura de la Vall d’Incles, era Raül Adames García, director del Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica de Barcelona i del col·legi Abat Oliba Loreto. La identitat de la víctima ha estat avançada per La Vanguardia, qui també ha apuntalat que l’accident es va produir quan Adames tornava d’Andorra. El directiu va morir a l’acte a conseqüència de l’impacte, mentre que la seva dona, qui viatjava com a copilot de la furgoneta, va resultar ferida de gravetat i va haver de ser evacuada amb helicòpter.

Una furgoneta s’encasta contra un autobús a la carretera general 2, a la Vall d’Incles, i deixa una víctima mortal

Llegir

Segons recull el mitjà especialitzat Magisterio, Adames havia nascut l’any 1971 i estava estretament vinculat a la Fundació Abat Oliba. Des del 2011 dirigia el col·legi Abat Oliba Loreto, un dels centres de referència de l’educació catòlica a Barcelona. A més, era el responsable del Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica de Barcelona, des d’on coordinava la formació del professorat de religió, impulsava la cooperació entre escoles catòliques i parròquies i mantenia relació amb l’administració educativa.

Adames també formava part del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), organisme encarregat de donar suport i coordinar el professorat de religió arreu del territori. Fins al desembre passat, havia estat director de l’àrea de col·legis CEU, completant una trajectòria professional centrada en la gestió i coordinació educativa.

Comparteix
Notícies relacionades
Una presumpta violació a una turista al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any acaba amb dos homes detinguts
Una furgoneta s’encasta contra un autobús a la carretera general 2, a la Vall d’Incles, i deixa una víctima mortal
Un turista de 27 anys és detingut a Soldeu amb 20 pastilles d’èxtasi i més de sis grams de metamfetamina

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Una presumpta violació a una turista al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any acaba amb dos homes detinguts
  • Successos
Una furgoneta s’encasta contra un autobús a la carretera general 2, a la Vall d’Incles, i deixa una víctima mortal
  • Successos
Un turista de 27 anys és detingut a Soldeu amb 20 pastilles d’èxtasi i més de sis grams de metamfetamina
Publicitat
Entrevistes culturals
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Albert Gumí
Director musical de l’ONCA
Emma Regada
Escultora
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu