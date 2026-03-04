[Amb vídeos]: Un accident amb un autobús i dos vehicles implicats deixa un total de sis ferits i danys a un edifici

Un accident amb diversos vehicles implicats s’ha produït aquest dimecres a la tarda al centre de la Massana, quan un autobús ha col·lidit primer amb un turisme i posteriorment amb la façana d’un edifici. Segons han informat els Bombers a aquest mitjà, el balanç provisional és de quatre persones ferides, entre elles el conductor de l’autobús, el qual ha hagut de ser excarcerat del vehicle pels equips d’emergència. A més, tres persones més han patit contusions i ferides sagnants. També s’ha atès una persona amb una crisi d’ansietat, mentre que un home amb dolor cervical finalment no ha hagut de ser evacuat.
D’acord amb les primeres informacions facilitades pels serveis d’emergència, es tracta d’una col·lisió múltiple en la qual s’han vist implicats tres turismes i un autobús, a més de provocar danys en la façana d’un edifici. Segons el relat preliminar, l’autobús ha impactat inicialment contra un primer vehicle i després contra la façana. Posteriorment, el vehicle s’ha desplaçat en marxa enrere, moment en què ha acabat xocant contra un altre turisme que es trobava al darrere.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers amb un camió i una ambulància, així com dues ambulàncies del servei sanitari, que han atès els afectats i han gestionat la situació. Les causes exactes de l’accident encara es desconeixen. Segons indiquen els Bombers, el conductor estava realitzant una maniobra amb el vehicle quan, per motius que encara no s’han pogut determinar, l’autobús ha acabat encastant-se contra la façana.
Al tancament d’aquesta edició, no hi ha més novetats de les causes de l’accident, ni de l’estat dels ferits.
Forné lamenta l’accident
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha publicat un missatge a través de la xarxa social ‘X’, en el qual ha lamentat l’accident i ha desitjat una ràpida recuperació als afectats: “Lamento l’accident del bus d’aquesta tarda a la Massana. Desitjo que el conductor i els ferits tinguin una ràpida recuperació”, ha apuntalat, tot agraint la ràpida actuació dels serveis d’emergències. “Continuem treballant per garantir un servei de transport públic eficient i de qualitat”, ha conclòs.