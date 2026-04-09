El batlle cita els set futbolistes com a testimonis per aclarir el cas de contraban de rellotges d’alta gamma

Fins a set futbolistes professionals declararan el llarg d’aquest mes d’abril com a testimonis en el marc de la investigació sobre un presumpte cas de contraban de rellotges d’alta gamma. Segons fonts judicials, el batlle els ha citat com a testimonis després que els empresaris acusats dins la trama hagin ofert versions contradictòries dels fets.
Davant d’aquestes, el magistrat Joan Carles Moynat ha decidit citar els jugadors en qualitat de testimonis amb la finalitat de protegir els seus drets processals i, alhora, obtenir una visió més clara dels fets investigats. Serà per videoconferència, tot i que encara no hi ha dates confirmades. Els imputats, cal recordar, són Dani Carvajal (Reial Madrid), Santi Cazorla (Oviedo), César Azpilicueta (Sevilla), Giovani Lo Celso (Reial Betis), Thomas Partey (Vila-real), Juan Bernat (ara a l’Eibar, però amb passat al València, el Bayern de Munich o el Paris Saint-Germain) i el ja retirat David Silva, destacat sobretot pel seu pas pel Manchester City amb Pep Guardiola.
Segons ha sortit publicat en alguns mitjans espanyols, els empresaris acusats en aquesta trama adquirien els rellotges i els importaven al Principat, on posteriorment van ser venuts als esportistes mitjançant la societat Best In Asociados, establerta al país. Aquest sistema hauria permès evitar el pagament de l’IVA i obtenir un marge de benefici il·legal, ja que tampoc es declaraven a la duana. A més, segons les informacions, la documentació i l’embalatge dels rellotges travessaven la frontera en trajectes separats per dificultar-ne el control.