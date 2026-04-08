Delicte

La Batllia imputa a jugadors de Primera Divisió espanyola per presumpte contraban de rellotges d’alta gamma

Entre aquests, el futbolista del Reial Madrid Dani Carvajal, el de l'Oviedo Santi Cazorla, el del Sevilla César Azpilicueta i el ja retirat David Silva

La Batllia ha obert una causa per un presumpte delicte de contraban vinculat a la venda de rellotges d’alta gamma a jugadors de la Primera Divisió espanyola, segons ha avançat el diari El Mundo. Entre els imputats, el futbolista del Reial Madrid Dani Carvajal, el de l’Oviedo Santi Cazorla, el del Sevilla César Azpilicueta i el ja retirat David Silva, destacat sobretot pel seu pas pel Manchester City amb Pep Guardiola.

En aquest sentit, la investigació, instruïda pel magistrat Joan Carles Moynat, se centra en la societat Best In Asociados, establerta al Principat i que presumptament comercialitzava peces de marques de luxe sense abonar els corresponents impostos. Les operacions, esmenten, es feien principalment a Madrid, però també a altres ciutats espanyoles.

Segons la informació publicada, els rellotges adquirits –marques com Rolex o Patek Philippe– podien assolir valors de desenes de milers d’euros. Així, les autoritats no descarten que alguns dels compradors hagin pogut incórrer en evasió fiscal, per la qual cosa es planteja que puguin declarar en qualitat d’investigats, i han demanat la col·laboració de les autoritats del país veí del sud. De fet, assenyalen que la Guàrdia Civil ha iniciat en les darreres setmanes la recollida d’informació als compradors a través d’una comissió rogatòria.

  • Societat, Successos
Un accident a Aixovall interromp la circulació en ambdós sentits i obliga a mobilitzar els serveis d’emergència
  • Successos
Un incendi crema l’interior d’una planta de reciclatge a Santa Coloma i obliga a mobilitzar tres dotacions de Bombers
  • Successos
Un accident amb ferits, casos de drogues i 14 conductors ebris marquen una setmana amb 17 detinguts al país
