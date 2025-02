Dos homes arrestats al Tarter per una batussa múltiple a la sortida d’un local d’oci nocturn

El cos de Policia ha detingut, durant la matinada d’aquest divendres, a dos homes de 20 i 32 anys com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral arran d’una baralla que s’ha iniciat en un local d’oci nocturn del Tarter. La batussa, que hauria enfrontat l’home de 32 anys amb un grup de cinc joves, hauria començat a l’interior de l’establiment, continuat a l’exterior i s’hauria acabat traslladant a la via pública. L’individu de 32 anys, que en arribar la primera patrulla policial es trobava semiinconscient i amb diverses lesions al rostre, hauria fet servir un pal de fusta per defensar-se durant la baralla.

En aquest sentit, el grup de joves, posteriorment, l’hauria perseguit per la CG2 fins que un agent de seguretat del local d’oci nocturn ha aconseguit retenir a un d’ells. Minuts després, una altra de les patrulles interventores ha localitzat la resta del grup i ha detingut el jove de 20 anys, que presentava una ferida sagnant al front i altres lesions als artells de les mans compatibles amb haver propinat cops de puny.