Un turista agredeix el seu fill menor mentre era atès en un centre mèdic del Pas de la Casa per embriaguesa

La Policia ha detingut la matinada de dissabte al Pas de la Casa un turista de 46 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’agredir el seu fill menor d’edat. Segons ha informat el cos policial, els fets van tenir lloc quan el menor era atès en un centre mèdic perquè es trobava en estat d’embriaguesa. Els agents van localitzar el pare per avisar-lo de la situació i, en veure l’estat del seu fill, li va donar un cop de puny que li va provocar una ferida que va requerir punts de sutura. El turista va ser arrestat com a presumpte autor de l’agressió.
El pare li va donar un cop de puny que li va provocar una ferida que va requerir punts de sutura
D’altra banda, la Policia també ha detingut aquest cap de setmana tres conductors per conduir sota els efectes de l’alcohol. Un jove de 23 anys va donar una taxa d’1,52 grams per litre de sang; un turista de 20 anys va ser arrestat amb una alcoholèmia d’1,84; i un tercer conductor, de 21 anys, va registrar un positiu d’1,65.
Aquest últim va patir un accident amb danys materials a Sant Julià de Lòria dissabte a primera hora del matí, després de col·lidir contra dos vehicles estacionats al carrer Doctor Palau. Inicialment, va ser controlat pel Servei de Circulació abans de la intervenció policial.