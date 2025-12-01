Detingut un jove de 26 anys després d’agredir un altre amb un got de vidre i ocasionar-li una lesió profunda a la cara

La Policia va detenir la matinada de dissabte dos homes implicats en baralles, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral, segons ha informat el cos. El primer arrest es va produir a Andorra la Vella, on un home de 26 anys hauria agredit un altre a l’interior d’un local d’oci nocturn. L’home va propinar un cop de puny mentre sostenia un got de vidre, fet que va provocar a la víctima una ferida profunda a la cara que va requerir múltiples punts de sutura. Els agents van detenir l’agressor al mateix establiment.
La segona detenció va tenir lloc al Pas de la Casa, on un turista de 31 anys va ser arrestat després d’agredir un altre home a l’exterior d’un local d’oci. La víctima va patir una ferida oberta al llavi. La Policia va intervenir després de rebre l’avís i va localitzar el sospitós poc després dels fets.
Control de drogues a la frontera i alcoholèmia positiva
Per altra banda, quatre persones van ser arrestades per delictes de droga: tres turistes de 25, 26 i 29 anys van ser detinguts dissabte al vespre a la frontera del riu Runer amb 1,06; 0,90 i 1,10 grams de cocaïna, respectivament. El quart detingut és un home de 26 anys, controlat a l’aparcament d’un local d’oci nocturn del Tarter amb una pastilla que va donar positiu en amfetamina i metamfetamina.
Pel que fa a les detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, els agents van arrestar tres persones d’entre 35 i 49 anys, amb taxes compreses entre 1,22 i 2,56 g/l. El conductor amb la taxa més elevada va ser interceptat diumenge al matí a Escaldes-Engordany, després que una patrulla observés que efectuava un gir prohibit i circulava en contra direcció.