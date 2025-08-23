Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El lladre, que duia el rostre cobert, va intimidar el recepcionista sense causar ferits ni danys materials; ara la Policia manté oberta la investigació. | Policia d'Andorra
Successos

Un home armat amb un martell atraca de matinada un hotel al centre d’Encamp i fuig amb més de 900 euros

El cos policial investiga també un atac a l'oficina de turisme de la parròquia encampadana després que algú trenqués el vidre de la porta d'accés

Un home armat amb un martell ha atracat aquesta matinada un hotel situat al centre d’Encamp. Els fets han tingut lloc poc abans de les 06.00 hores, quan l’individu, amb el rostre tapat per evitar ser reconegut, hauria accedit a l’establiment i ha intimidat el recepcionista. Segons fonts policials, després de l’amenaça ha obligat el treballador a lliurar-li els diners de la caixa registradora, els quals ascendien a poc més de 900 euros, abans de fugir ràpidament del lloc.

El recepcionista no ha resultat ferit i les instal·lacions de l’hotel tampoc han patit danys materials. L’episodi, tot i la tensió viscuda, no ha deixat cap altra conseqüència directa sobre el personal ni els hostes. La Policia ha sigut alertada de manera immediata i ha obert una investigació per identificar i localitzar l’autor dels fets. Per ara, no han transcendit més detalls sobre la possible descripció de l’home ni sobre la via d’escapament utilitzada.

En un altre ordre, el cos policial es troba investigant un atac a l’oficina de turisme de la parròquia encampadana, després que algú trenqués el vidre de la porta d’accés. L’alarma de l’establiment, el qual està ubicat a la plaça del Consell General, no s’ha desconnecat en cap moment i les primeres hipòtesis apunten que darrere el succés podria trobar-se el mateix atracador de l’hotel.

