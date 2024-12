Detingut un home de 48 anys per agressions i assetjament sexual a dones embarassades

Un home de 48 anys ha estat detingut per haver agredit i assetjat sexualment dones embarassades, segons ha informat la Policia. L’arrest, efectuat dimarts al matí a Sant Julià de Lòria, es va dur a terme arran de la denúncia d’una de les víctimes, a qui l’home, desconegut per a ella, s’hauria apropat fent-se passar per ginecòleg.

Segons ha comunicat el cos de seguretat, l’home hauria demanat a la víctima si li podia prendre el pols com a pretext per guanyar-se la seva confiança. En aquell moment, mentre la dona rebia una trucada, l’individu hauria aprofitat per tocar-li la panxa i la zona genital, per després fugir del lloc.

Arran de la primera denúncia, es va obrir una investigació que, un cop judicialitzada, va permetre constatar que l’home havia actuat de manera similar amb altres dones en el passat. En aquests altres casos, tot i no arribar a tocar la zona genital, sí que els va tocar la panxa, provocant que les víctimes se sentissin paralitzades, intimidades i en una situació de vulnerabilitat.

Altres incidents: aturada una baralla familiar

D’altra banda, durant la matinada de dimarts a Encamp, la Policia va detenir un pare i el seu fill, de 50 i 19 anys respectivament, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral després que el pare agredís primer el fill amb un cinturó de cuiro que el noi li va acabar prenent per utilitzar-lo també contra el seu progenitor. Tot seguit, el fill va amenaçar el pare esgrimint un ganivet, motiu pel qual al noi de 19 anys també se’l va acusar d’un delicte contra la llibertat.