Festa Nacional de França

Espot considera que el discurs d’Eybalin convida a reforçar vincles amb Europa davant el context geopolític

Des de Concòrdia veuen amb bons ulls la mesura, "però cap estat exterior forçarà Andorra a prendre cap decisió [envers l'Acord]"

En el marc de la recepció institucional amb motiu de la Festa Nacional de França, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que l’ambaixador francès al Principat, Nicolas Eybalin, tot i el poc temps que fa que exerceix al país, “s’inscriu plenament en la dinàmica i la realitat andorrana”. Segons Espot, el discurs d’Eybalin expressa la necessitat de reforçar els vincles amb Europa davant el context geopolític internacional. Així, ha considerat que el missatge de l’ambaixador posa en relleu que la decisió d’Andorra sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea influirà en la “naturalesa i la qualitat” de les relacions futures amb França.

“És una decisió sobirana, però també determinant”, ha indicat. Tot i això, Espot ha volgut remarcar que el debat sobre l’acord no s’hauria de reduir a una dicotomia simple, assegurant que “dir no” a l’associació no implicaria el manteniment automàtic de l’statu quo. A més, ha fet referència a la idea que “a vegades cal canviar les coses perquè no canviï res”, en al·lusió a una de les idees expressades per Eybalin.

Pel que fa a la resta de parlamentaris, el president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha asserit la importància de les relacions entre el Principat i el país gal, i que, per tant, “les hem de cuidar”. Entre altres, ha comentat que “promoure els estudis a França com a destinació és una molt bona mesura”. Del discurs de l’ambaixador n’ha destacat la necessitat d’una major proximitat a Europa, aspecte que des de la seva formació consideren necessari, tot i que “evidentment cap estat exterior forçarà Andorra a prendre cap decisió [envers l’Acord]”. “A Concòrdia pensem que el que s’ha negociat, tal com està, no és convenient, però no per això deixarem de perseguir unes bones relacions amb França”, ha completat.

Per la seva part, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha titllat el discurs de “profund”. Relacionat amb l’acord amb la UE “ha dit que la decisió pertany als andorrans” i que depèn d’aquesta contesta “que anem amunt d’una forma o l’altra”, recordant que la seva formació és partidària a l’adhesió europea. També ha pres la paraula la presidenta suplent del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, al·legant que la xerrada d’Eybalin “encoratja, d’alguna manera, que Andorra s’apropi a la Unió Europea a través d’aquest acord”.

Altres temes

Pel que fa a la qüestió del prestador d’última instància, el cap de Govern ha confirmat que el Principat manté converses amb el Banc d’Espanya i amb el Banc de França. Amb tot, ha reconegut que les converses amb la part espanyola “estan una mica més avançades”, però ha insistit que cap de les dues vies està tancada. Així mateix, ha puntualitzat que accedir simultàniament als mecanismes de liquiditat de dos bancs centrals seria difícil des del punt de vista operatiu i regulador.

D’altra banda, i relacionat a la proposta d’una zona franca, Espot ha assenyalat que cal continuar treballant per definir millor els interessos i necessitats del teixit productiu andorrà abans de concretar l’abast del projecte amb les autoritats franceses. Doncs, ha explicat que aquesta tasca s’emmarca dins de la feina de prospecció i definició que es duu a terme des de l’Oficina de Cooperació Transfronterera.

Finalment, envers la mesura de gràcia decretada recentment coincidint amb la visita institucional, el cap de l’Executiu ha afirmat que s’inscriu en la tradició d’indults amb motiu d’esdeveniments rellevants. En aquest sentit, ha informat que la decisió va ser consensuada amb el Ministeri de Justícia i que podria beneficiar una dissetena de persones, incloent-hi tant interns com persones en règim d’arrest nocturn. Per acabar, ha remarcat que es tracta d’una reducció de condemna, però no implica necessàriament la posada en llibertat immediata.

Diferents personalitats amb Nicolas Eybalin. | Marvin Arquíñigo

El cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat, durant el cant de l’himne gal. | Marvin Arquíñigo

Diferents personalitats durant l’acte. | Marvin Arquíñigo

El cant de l’himne francès. | Marvin Arquíñigo