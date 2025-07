Vòlei platja

La FAVB comença el relleu generacional amb l’Europeu dels Petits Estats escocès d’aquest cap de setmana

El conjunt masculí estarà format per Lluc Macia i Sergi Navas, mentre que el femení el completaran dues jugadores sub19, Mia Pijuan i Judith Claret

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha pres embranzida després dels Jocs dels Petits Estats, i amb la mirada posada en la següent edició (Mònaco 2027), participarà en diferents competicions per arribar-hi en la millor forma. És el cas d’aquest cap de setmana, amb els combinats sènior prenent part en l’Europeu dels Petits Estats que es juga a Escòcia i en el qual s’estrenen quatre jugadors, començant així a donar formar al relleu generacional que arriba.

Amb la retirada de Xavi Folguera i Abel Bernal després d’Andorra 2025, la parella masculina estarà formada per Lluc Macia i Sergi Navas. L’objectiu és agafar experiència, però es coneixen a la perfecció i el president de la FAVB, Xavier Folguera, ho ha deixat clar: “Tenen moltes ganes: juguen, defensen i lluiten molt, fins i tot podien haver jugat els Jocs”. Així mateix, ha asserit que “s’entenen molt bé”, recordant que amb la dupla Folguera-Bernal passava el mateix, “i que són amics”, cosa que en moments “fotuts” et fa “tirar endavant”.

“Les sensacions són bones i estem molt il·lusionats”, ha comentat Macia, afegint que viatgen amb “les expectatives no molt altes”, tot i que “realistes i molt motivadores”. Demanat pel repte que suposa substituir una parella tan consolidada com la formada per Folguera i Bernal (aquest darrer és ara entrenador de la selecció), ha reconegut que no serà fàcil, però que ho intentaran igualar o inclús millorar. Per la seva part, Navas ha recordat que el projecte és a llarg termini, i malgrat que “al principi ens costarà”, s’ha mostrat convençut que formaran una parella “d’alt nivell”.

D’altra banda, el combinat femení estarà format per dues jugadores sub19, Mia Pijuan i Judith Claret, qui en un parell de setmanes representaran també el Principat en una competició a Irlanda.

Sergi Navas, sota la mirada de Geni da Silva. | Marvin Arquíñigo

Lluc Macia esmaixant, aquesta tarda. | Marvin Arquíñigo