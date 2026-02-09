Detingut un home per agredir la parella, resistir-se violentament i causar danys al vehicle policial a Andorra la Vella

La Policia va detenir, la matinada de diumenge a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, un home de 33 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral i contra la Funció Pública. L’arrest es va efectuar després que les patrulles de policia que es trobaven fent una prevenció a la zona veiessin l’home agredir la parella al carrer. Quan els agents van intervenir per aturar-lo i socórrer la dona, l’home s’hi va resistir violentament i també els va agredir causant-los algunes lesions, així com danys al vehicle policial.
D’altra banda, i pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies s’ha detingut tres persones. Es tracta de dos conductors de 23 i 30 anys controlats a la capital amb taxes d’1,09 i 1,66, i d’un altre home, de 22 anys, a qui es va arrestar a la frontera del riu Runer amb una alcoholèmia d’1,70. També a la frontera hispano-andorrana, la Policia va detenir un home de 27 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Tenia una ordre de recerca judicial amb detenció per creació de document privat inautèntic.