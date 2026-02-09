Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un vehicle de la Policia. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions cap de setmana

Detingut un home per agredir la parella, resistir-se violentament i causar danys al vehicle policial a Andorra la Vella

També hi ha tres detinguts per conduir sota els efectes de l'alcohol; dos conductors amb taxes d’1,09 i 1,66, i un altre amb una alcoholèmia d’1,70

La Policia va detenir, la matinada de diumenge a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, un home de 33 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral i contra la Funció Pública. L’arrest es va efectuar després que les patrulles de policia que es trobaven fent una prevenció a la zona veiessin l’home agredir la parella al carrer. Quan els agents van intervenir per aturar-lo i socórrer la dona, l’home s’hi va resistir violentament i també els va agredir causant-los algunes lesions, així com danys al vehicle policial.

L’arrest es va efectuar després que les patrulles de policia que es trobaven fent una prevenció a la zona veiessin l’home agredir la parella al carrer

D’altra banda, i pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies s’ha detingut tres persones. Es tracta de dos conductors de 23 i 30 anys controlats a la capital amb taxes d’1,09 i 1,66, i d’un altre home, de 22 anys, a qui es va arrestar a la frontera del riu Runer amb una alcoholèmia d’1,70. També a la frontera hispano-andorrana, la Policia va detenir un home de 27 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Tenia una ordre de recerca judicial amb detenció per creació de document privat inautèntic.

Comparteix
Notícies relacionades
Tres dècades de les dues allaus consecutives a Arinsal que van soterrar carreteres, rius i edificis, sense cap ferit
Un jove motorista de 20 anys, resident del Principat, resulta ferit en un accident a la CG-1 a Santa Coloma
Evacuen l’edifici administratiu de Govern després de detectar-se una fuita de gas al sistema de climatització

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat, Successos
Tres dècades de les dues allaus consecutives a Arinsal que van soterrar carreteres, rius i edificis, sense cap ferit
  • Societat, Successos
Un jove motorista de 20 anys, resident del Principat, resulta ferit en un accident a la CG-1 a Santa Coloma
  • Societat, Successos
Evacuen l’edifici administratiu de Govern després de detectar-se una fuita de gas al sistema de climatització
Publicitat
Entrevistes culturals
Guillermo Cervera
Conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza
JOYSE
Discjòquei i productor
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu