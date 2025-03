Successos

Detingudes tres turistes a la frontera del Pas de la Casa per possessió de substàncies estupefaents

Les tres dones van ser controlades per la Policia quan intentaven accedir al país en vehicle particular amb MDMA, tusi, èxtasi i haixix

La Policia va detenir dissabte a la tarda, al punt fronterer del Pas de la Casa, tres dones turistes de 31, 32 i 36 anys que intentaven accedir al Principat en un vehicle particular. Se’ls va confiscar 3,1 grams de MDMA, 1,2 grams de tusi, 2,2 grams d’èxtasi i sis grams d’haixix.

Aquesta no va ser l’única detenció relacionada amb delictes contra la salut pública la setmana passada. En primer terme, un turista de 33 anys va ser arrestat divendres a la frontera del riu Runer per intentar entrar al país amb 0,9 grams d’èxtasi. Per altra banda, la Policia va detenir dissabte a les 12.55 hores un altre turista de 26 anys al Pas de la Casa per incomplir una ordre d’expulsió administrativa vigent per un període de tres anys.

Finalment, i pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, el cos policial va controlar dues persones de 29 i 55 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol. Les proves d’alcoholèmia van revelar taxes d’1,06 i 2,07 grams d’alcohol per litre de sang, respectivament.