Detingudes 87 persones per possessió i dues per tràfic de drogues durant el dispositiu policial als festivals

La Policia ha tancat el dispositiu preventiu i de seguretat desplegat amb motiu dels diversos festivals celebrats al país entre dijous i diumenge amb dues persones detingudes com a presumptes autores de delictes relacionats amb el tràfic de drogues.
La primera detenció es va efectuar dimarts al matí a la frontera francoandorrana, quan els agents van controlar un turista de 34 anys que accedia al país amb una pedra de cocaïna d’uns 15 grams. L’arrest es va produir en el marc dels controls habituals en matèria de salut pública, reforçats especialment els dies previs als esdeveniments.
La segona detenció es va produir divendres al vespre a l’interior del recinte d’un dels festivals. Els agents van detectar que un home podria estar venent drogues i, quan el van intentar controlar, l’individu —un turista de 28 anys— va colpejar un policia i va intentar fugir. Finalment va ser interceptat a l’exterior amb 57 pastilles d’èxtasi i 18 grams de cocaïna. A més del delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, també se l’acusa d’un delicte contra la Funció Pública i d’un delicte contra la integritat física i moral.
Durant el dispositiu, 87 persones més han estat detingudes per possessió d’estupefaents. D’aquestes, 35 van ser arrestades a les fronteres i 52 en els accessos i a l’exterior del recinte d’un dels festivals. La majoria portaven petites quantitats de droga, tot i que a un grup de quatre turistes —tres de 31 anys i un de 65— se’ls van comissar 41 pastilles d’èxtasi.
En total, la Policia ha intervingut prop de 200 pastilles, uns 80 grams de cocaïna, més de 35 grams de tusi, 36 grams de metamfetamina, prop de 21 grams d’èxtasi, aproximadament 130 grams d’haixix i uns 40 grams de marihuana. També es van localitzar petites quantitats de ketamina i algun segell d’LSD.
La majoria dels detinguts són turistes d’entre 20 i 40 anys. El dispositiu s’ha tancat sense incidents destacats d’ordre públic, un dels principals objectius de l’operatiu tenint en compte la gran afluència de participants als diferents esdeveniments celebrats al país.