  La Policia ha detingut aquesta setmana cinc persones per conduir sota els efectes de l'alcohol.
El Periòdic d'Andorra
Detencions setmanals

Detinguda una dona beguda amb una taxa de 2,13 després de patir un accident conduint amb el permís suspès

Entre la resta de detinguts per alcoholèmia, un home va ser controlat amb una taxa d’1,94 després de tenir un accident a l'altura de Soldeu

La Policia ha detingut aquesta setmana cinc persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, en el marc de diferents controls i intervencions a la xarxa viària del país. Els arrestats —quatre homes i una dona d’entre 23 i 55 anys— presentaven taxes d’alcoholèmia que oscil·laven entre 0,95 i 2,13.

El cas més destacat és el d’una conductora que va donar la taxa més elevada, 2,13, després de patir un accident amb danys materials a la CG5, a Arinsal, on es va encastar contra una barrera de protecció. A més, la dona circulava fora de l’horari permès malgrat tenir el permís de conduir parcialment suspès per la Batllia, motiu pel qual també se l’acusa d’un delicte contra l’Administració de Justícia.



Entre la resta de detinguts per alcoholèmia, un home va ser controlat amb una taxa d’1,94 després de tenir un accident a la CG2, a l’altura de Soldeu. Un altre conductor, amb un resultat d’1,86, duia a sobre 0,9 grams de cocaïna i 2,3 grams d’haixix i es va negar a sotmetre’s a la prova de tòxics, fet que comporta un segon delicte contra la seguretat col·lectiva. Els altres dos casos es van detectar en controls rutinaris. Paral·lelament, els agents han detingut un home de 39 anys que circulava amb 0,5 grams de cocaïna i es va negar a fer les proves d’alcoholèmia i drogues. També conduïa amb el permís i la ITV caducats.

La setmana deixa igualment dos arrestos més per conduir amb el permís suspès. Un dels casos es va produir gràcies a la intervenció d’un agent fora de servei que va reconèixer el conductor, mentre que l’altre, un home de 52 anys, va donar positiu en tòxics després de patir un accident a la rotonda de Prada Casadet. En l’àmbit de la salut pública, la policia ha detingut dos turistes a les fronteres per possessió de drogues:un de 23 anys amb cocaïna i haixix a la frontera francoandorrana, i un altre de 28 anys amb cocaïna al riu Runer.

Finalment, dijous a la nit a Andorra la Vella, un turista de 42 anys va ser arrestat per haver agredit el seu germà en un domicili on es trobava de visita.

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

