Desmantellat un punt de venda de droga actiu a Santa Coloma amb prop de 100 grams d’estupefaents comissats

La Policia ha desmantellat aquesta setmana un punt de venda de droga a Santa Coloma en el marc d’un operatiu antidroga que es va desplegar dimarts al vespre i que es va saldar amb dues detencions i el comís de prop de 100 grams d’estupefaents. Segons ha informat el cos policial, l’actuació va permetre arrestar dues persones com a presumptes autores de delictes contra la salut pública: un home de 48 anys, considerat el presumpte traficant, i un altre de 38 anys, identificat com a consumidor.
La investigació es va iniciar fa uns mesos per part dels especialistes del Grup de Delictes contra la Salut Pública arran d’una informació obtinguda en el marc d’un altre cas que indagava l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal. Les vigilàncies efectuades van permetre detectar moviments sospitosos en un traster de la localitat i van culminar amb el desplegament de l’operació dimarts al vespre. En el dispositiu, el qual va comptar amb la col·laboració del Grup d’Intervenció, es va detenir primer un consumidor que acabava de comprar tres embolcalls amb un total de tres grams de cocaïna. Uns minuts després, es va procedir a l’arrest del presumpte venedor.
Per ordre judicial, dimecres es van practicar escorcolls en el traster situat a Santa Coloma, en un altre d’Andorra la Vella i en el domicili del sospitós. En les perquisicions, en què també va intervenir el Grup de Guies Canins amb un gos especialitzat en la detecció d’estupefaents, es van localitzar 30,89 grams de cocaïna, dos embolcalls amb prop de cinc grams més de la mateixa substància i 51,74 grams d’un producte que va donar positiu en droga tòxica i que, segons els especialistes, podria ser cristall, a l’espera de la confirmació del laboratori.
A més de la droga, els agents van intervenir quatre bàscules de precisió i una quantitat important d’embolcalls i utensilis utilitzats per preparar les dosis, així com altres elements que, segons la Policia, provarien el tràfic. En aquest sentit, el cos policial calcula que el punt de venda estaria actiu des de feia aproximadament un any i que es dedicava principalment a la distribució de cocaïna. L’operació, batejada com a ‘Operació Trasto’, continua oberta i no es descarten noves detencions.