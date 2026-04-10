Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • ARPA demanava la col·laboració de voluntaris. | ARPA
El Periòdic d'Andorra
Successos

Troben sana i estàlvia la Nora, la gossa desapareguda a Alàs, després d’una mobilització impulsada per ARPA

L’animal, una caniche de color marró, es va perdre el passat 7 d’abril a tocar de la Seu d’Urgell, fet que va activar una crida ciutadana per part de l’entitat

ARPA ha informat que la Nora, una gossa de set mesos desapareguda a la zona d’Alàs, ja ha estat trobada sana i estàlvia després de diversos dies de recerca i mobilització ciutadana. L’animal, una caniche de color marró, es va perdre el passat 7 d’abril a tocar de la Seu d’Urgell, fet que va activar una crida per part de l’entitat per intentar localitzar-la. Des d’ARPA van demanar la col·laboració ciutadana i van apel·lar a qualsevol persona que pogués tenir informació: “Si creus que és ella, avisa’ns”, indicaven en el cartell difós.

En el marc d’aquest dispositiu, l’associació havia organitzat una batuda per aquest dissabte 11 d’abril a les 10.00 hores, amb punt de trobada a l’entrada d’Alàs, amb l’objectiu de reforçar la recerca. “Quants més, millor!”, remarcaven, tot animant la participació de voluntaris a través del telèfon facilitat i del seu perfil d’Instagram. Finalment, la gossa ha pogut ser localitzada, posant punt final a uns dies d’incertesa en què la implicació ciutadana ha estat clau.

El cartell difós per trobar la Nora. | ARPA
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu