Arrestat amb una taxa d’1,52 després de patir un accident a la rotonda del túnel d’Envalira i abandonar el vehicle

La Policia ha detingut aquesta matinada al Pas de la Casa un turista de 25 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb una taxa d’1,52 grams per litre de sang. L’home s’ha vist implicat en un accident amb danys materials a la rotonda del túnel d’Envalira, on ha col·lidit contra una barana de seguretat, i posteriorment ha abandonat el lloc dels fets. Quan la primera patrulla policial ha arribat a la zona de l’accident, el vehicle, amb matrícula espanyola, ha començat a incendiar-se pel motor. Els agents han pogut sufocar ràpidament el foc, mentre una segona patrulla localitzava el conductor i els altres tres ocupants del cotxe.
Durant la mateixa matinada de divendres, la Policia ha arrestat dos conductors més per positius d’alcoholèmia. Un d’ells, de 26 anys, ha estat controlat a la CG-2, a l’altura de Ransol, després de circular de manera erràtica, trepitjant la línia contínua i envaint parcialment el carril contrari. La prova d’alcoholèmia ha donat una taxa d’1,19. L’altre conductor, de 29 anys, ha estat detingut a Andorra la Vella amb una alcoholèmia de 0,99.
Pel que fa a delictes contra la salut pública, aquesta matinada els agents han arrestat a la frontera del riu Runer un turista de 49 anys que accedia al país amb 0,12 grams de cocaïna i que, a més, ha donat positiu en drogues. A més, aquesta setmana la Policia ha detingut a Escaldes-Engordany un home de 51 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís retirat fora de l’horari autoritzat per la Batllia.