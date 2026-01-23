Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • En el moment en què els ocupants van obrir, el jove va ruixar-los amb gas pebre i els va amenaçar de mort. | Pexels
El Periòdic d'Andorra
No mantenia cap relació prèvia

Detingut un turista de 19 anys al Pas de la Casa per ruixar amb gas pebre i amenaçar de mort un grup de turistes

El jove va actuar després de perdre el mòbil, que la geolocalització situava erròniament en l’edifici, i va utilitzar un esprai de tinença prohibida

La Policia ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa un turista de 19 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat, després d’haver ruixat amb gas pebre i amenaçat de mort, dilluns a la nit, un grup de turistes allotjats en un edifici de la localitat encampadana, amb els quals no mantenia cap relació prèvia.

Segons ha informat el cos policial, els fets es van produir després que el jove perdés el seu telèfon mòbil. La funció de geolocalització del dispositiu el situava en l’immoble on es trobava el grup de turistes. Davant d’aquesta circumstància, el noi es va desplaçar fins a l’edifici acompanyat de dos amics amb la intenció de recuperar-lo.

Una vegada al lloc, va començar a colpejar amb força la porta de l’apartament on s’allotjava l’altre grup. En el moment en què els ocupants van obrir, el jove va ruixar-los amb gas pebre i els va amenaçar de mort. Posteriorment, es va comprovar que el telèfon mòbil no es trobava a l’interior del pis.

Comparteix
Notícies relacionades
Arrestat amb una taxa d’1,52 després de patir un accident a la rotonda del túnel d’Envalira i abandonar el vehicle
Una desena d’estudiants gallecs emmalalteixen durant un viatge escolar a Andorra i han de rebre atenció mèdica
Ferit un operari després que li colpegés un bloc de formigó durant el desmuntatge d’una grua a la Borda Nova

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Arrestat amb una taxa d’1,52 després de patir un accident a la rotonda del túnel d’Envalira i abandonar el vehicle
  • Successos
Una desena d’estudiants gallecs emmalalteixen durant un viatge escolar a Andorra i han de rebre atenció mèdica
  • Parròquies, Societat, Successos
Ferit un operari després que li colpegés un bloc de formigó durant el desmuntatge d’una grua a la Borda Nova
Publicitat
Entrevistes culturals
Guillermo Cervera
Conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza
JOYSE
Discjòquei i productor
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu