Detingut un turista de 19 anys al Pas de la Casa per ruixar amb gas pebre i amenaçar de mort un grup de turistes

La Policia ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa un turista de 19 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat, després d’haver ruixat amb gas pebre i amenaçat de mort, dilluns a la nit, un grup de turistes allotjats en un edifici de la localitat encampadana, amb els quals no mantenia cap relació prèvia.
Segons ha informat el cos policial, els fets es van produir després que el jove perdés el seu telèfon mòbil. La funció de geolocalització del dispositiu el situava en l’immoble on es trobava el grup de turistes. Davant d’aquesta circumstància, el noi es va desplaçar fins a l’edifici acompanyat de dos amics amb la intenció de recuperar-lo.
Una vegada al lloc, va començar a colpejar amb força la porta de l’apartament on s’allotjava l’altre grup. En el moment en què els ocupants van obrir, el jove va ruixar-los amb gas pebre i els va amenaçar de mort. Posteriorment, es va comprovar que el telèfon mòbil no es trobava a l’interior del pis.