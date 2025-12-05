Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'informe tècnic detalla que la placa, amb 1.500 metres cúbics mobilitzats, es va desencadenar en una zona d'acumulació orientada a l'est a 2.675 metres. | Andorra Recerca i Innovació
Informe tècnic

AR+I atribueix l’allau mortal a un mantell de neu “excedentari” i marcat pel vent i les nevades irregulars

L’informe tècnic detalla que la placa, amb 1.500 metres cúbics mobilitzats, es va desencadenar en una zona d’acumulació a 2.675 metres d'altura

L’allau accidental que el passat 29 de novembre va provocar una víctima mortal a la zona del Clot de les Abelletes, a Encamp —prop del domini esquiable de Grau Roig—, va ser causada pel col·lapse d’una capa feble de neu transformada per baixes temperatures i vent, segons l’informe tècnic publicat per Andorra Recerca i Innovació (AR+I). El grup estava format per dues persones i l’allau va mobilitzar un volum estimat de 1.500 metres cúbics.

Farré apel·la a la precaució arran de la mort en l’allau: “Ens ha de servir per tenir respecte per la muntanya”

Llegir

L’informe assenyala que els dies previs van estar marcats per diversos fronts de nord, nevades irregulars, episodis de vent molt fort i variacions tèrmiques que van generar un mantell complex. Entre el 19 i el 22 de novembre es van produir nevades amb temperatures mínimes de fins a –15,4 graus a Envalira, seguides d’un augment sobtat de temperatura el dia 23 que va formar una segona crosta. Per sobre, les nevades del 24 al 26, també amb vent intens, van originar acumulacions de neu ventada i erosions visibles al circ.

L’informe assenyala que els dies previs van estar marcats per diversos fronts de nord, nevades irregulars, episodis de vent molt fort i variacions tèrmiques que van generar un mantell complex

Els tècnics d’AR+I van inspeccionar la zona l’1 de desembre i van identificar una capa feble de facetes de 34–36 centímetres, situada sota una placa de neu més cohesionada —grans fins i partícules recentment ventades— que hauria actuat com a element determinant del despreniment. Així, la cicatriu de l’allau presentava un gruix aproximat de 30 centímetres, amb una trajectòria estimada de 180 metres de llargada, 50 metres d’amplada màxima i 90 metres de desnivell total. La sortida es va localitzar a una cota d’uns 2.675 metres, en una orientació est, coincidint amb les zones on el vent de nord i nord-est havia acumulat neu transportada.

