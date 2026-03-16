Enllestida la unió de les xarxes de calor de les parròquies centrals que permetrà augmentar un 25% la potència

La connexió de les xarxes de calor d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany ja és una realitat i permetrà incrementar la capacitat de subministrament energètic en un 25%. Amb aquesta unió, la producció anual pot passar dels actuals 27 gigawatts hora fins a uns 36, ampliant el potencial de servei als edificis connectats a la xarxa.
Actualment, entre les dues parròquies hi ha 110 edificis connectats, una xifra que ha crescut respecte als 101 clients registrats a finals del 2025. El gerent de FEDA Ecoterm, Alberto Manzano, ha destacat que es tracta d’un projecte “bàsic i clau per al desenvolupament de les xarxes de calor al país”. Segons ha explicat, la interconnexió permet “aprofitar més el Centre de Valorització de Residus i créixer de manera orgànica dins de les xarxes d’Andorra la Vella i Escaldes”.
Manzano ha remarcat que el límit de creixement no es fixa tant en el nombre d’edificis com en l’energia disponible. “Ara mateix estem en uns 27 gigawatts hora anual i podem arribar a uns 36”, ha indicat, tot recordant que els clients es comptabilitzen per edificis i que el consum pot variar molt segons el tipus d’usuari.
La nova connexió també millora l’eficiència del sistema. La directora general de FEDA, Silvia Calvó, ha assenyalat que les xarxes de calor són “un element clau en la transició energètica”, ja que es tracta de sistemes més eficients i sostenibles que els models de calefacció individualitzats. Amb la interconnexió, la calor recuperada del Centre de Valorització de Residus es podrà aprofitar tant per als clients d’Andorra la Vella com pels d’Escaldes-Engordany.
A més, aquest model també contribueix a limitar l’augment del consum elèctric. Calvó ha indicat que, si els edificis connectats a EcoTerm haguessin optat per sistemes de calefacció elèctrica, la demanda d’electricitat hauria augmentat un 7%.
Pel que fa al futur, FEDA ja treballa per ampliar la xarxa amb nous clients. “Estem explorant determinades zones d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany on podríem connectar més edificis”, ha apuntat Calvó, tot i que ha reconegut que encara cal continuar analitzant aquestes possibilitats.
Una obra complexa de 2,4 milions d’euros
El projecte ha consistit en la instal·lació de tubs per on circula la calor, amb un sistema d’anada i tornada que connecta les dues xarxes existents. Manzano ha explicat que la principal complexitat ha estat tècnica, ja que l’objectiu era integrar les dues infraestructures i facilitar futures ampliacions.
Tanmateix, les obres van començar el maig de l’any passat i s’han completat abans del termini previst. Tot i que inicialment s’havien d’acabar el maig d’aquest any, la coordinació entre les diferents administracions ha permès avançar-ne la finalització. Les principals afectacions al trànsit es van produir fins al desembre, mentre que els mesos posteriors s’han destinat a fer proves de funcionament. Des de la setmana passada, la xarxa ja està plenament connectada i operativa. El cost total de l’actuació s’ha situat al voltant dels 2,4 milions d’euros.
Per la seva part, el secretari d’Estat de Mobilitat i Transformació Energètica, David Forné, ha subratllat que aquest tipus d’infraestructures s’emmarquen en l’estratègia energètica del Govern i en el desplegament de la llei Litec del 2018. També ha agraït la paciència de la ciutadania per les afectacions al trànsit durant les obres.
Segons Forné, la infraestructura “marcarà l’estratègia energètica del país durant els pròxims 30 anys”, ja que permetrà que tant edificis públics com privats es puguin connectar a una xarxa més eficient i amb menys dependència dels combustibles fòssils, reduint així les emissions i reforçant la transició energètica.